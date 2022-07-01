موقع مسابقة أندريه ستينين يفتح باب التصويت عبر الإنترنت

أعلنت لجنة التحكيم المسؤولة عن مسابقة أندريه ستينين 2022 العالمية للتصوير الصحفي عن فتح باب التصويت عبر الإنترنت لاختيار أفضل الصور المشاركة بالمسابقة.

وفقاً للتقاليد المعمول بها سوف يتمكن مستخدمو شبكة الإنترنت من تحديد أفضل عمل حسب رأيهم، من بين أولئك المدرجين في القائمة المختصرة للمسابقة، وسيبدأ التصوير اعتبار من 1 يوليو الجاري عبر موقع المسابقة باللغة الروسية وموقعها باللغة الإنكليزية.

وللمشاركة في التصويت يجب تحديد الصورة التي نالت الإعجاب والنقر فوق الرمز المقابل بجوارها. ولا يشترط للمصوت أن يمتلك ملفا شخصيا على وسائط التواصل الاجتماعي، وسيظل باب التصويت مفتوحا حتى 31 يوليو بتمام الساعة 23:59 (بتوقيت موسكو).

سيتم الإعلان عن الفائز في التصويت عبر الإنترنت في أوائل شهر أغسطس، وسينال صاحب الصورة الأكثر شهرة على الإنترنت شهادة دبلوم المسابقة.

يشار أن اللجنة المنظمة للمسابقة سوف تعلن عن المراتب الحائزة جوائز في القائمة المختصرة، وكذلك الفائز بالجائزة الكبرى في شهر سبتمبر المقبل على الموقع الإلكتروني (http://stenincontest.com). كما تخطط المسابقة لإطلاق العرض في الأماكن العامة للفائزين حول مدن العالم قبل نهاية العام.

حول المسابقة

تهدف مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي، التي تقوم وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" بتنظيمها تحت رعاية اللجنة الروسية لليونسكو، إلى دعم المصورين الشباب ولفت اهتمام المجتمع إلى كل ما هو متعلق بمجال التصوير الصحفي المعاصر. وهذه المسابقة عبارة عن منصة للمصورين الشباب الموهوبين والذين يتمتعون بالإحساس المرهف والمنفتحين على كل ما هو جديد، والذين من خلال أعمالهم يسعون على لفت انتباهنا إلى الأشخاص وكل ما يدور حولهم من أحداث.

الشركاء الرئيسيون للمسابقة من المؤسسات الإعلامية هم:

الشركة الحكومية الروسية للبث الإذاعي والتلفزيوني

المنصة الالكترونية SMOTRIM.

القناة التلفزيونية الحكومية الروسية "روسيا-الثقافة"

القناة التلفزيونية موسكو-24.

في حين أصبح الشركاء الإعلاميون الدوليون للمسابقة كل من:

وكالة الأنباء وراديو سبوتنيك.

بوابة القناة التلفزيونية آر-تي.

وكالة الأنباء أسكا نيوز .

وسائل الإعلام القابضة الاندبندنت ميديا .

وكالة أنباء تلام .

وكالة أنباء آنا نيوز.

مجموعة شنغهاي الاعلامية. مجموعة شنغهاي الاعلامية المتحدة.

البوابة الالكترونية لصحيفة تشاينا ديلي.

البوابة الالكترونية ذا بيبر.

شبكة الميادين الإعلامية.



الشركاء المهنيون للمسابقة:

اتحاد الصحفيين في روسيا.

البوابة الاعلامية YOung JOurnalists .

بوابة الصور الروسية.

بوابة مدرسة الصور "أكاديمية التصوير" .

مجلة Fotoargenta.

البوابة الالكترونية All About Photo .

مجلة Artdoc .

البوابة الالكترونية IPhoto Channel .

البوابة الالكترونية للمصورين فقط .

المنصة الشريكة الدولية - مهرجان فوتون .

المصدر: RT