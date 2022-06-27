راغب علامة يثير الجدل بعد إعلانه الانتماء إلى الإمارات ونجوم الفن يساندونه

تصدر اسم الفنان اللبناني راغب علامة مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بعد إعلانه عن تبرئه من جنسيته اللبنانية، وفخره بحصوله على الجنسية الإماراتية.

وقال راغب علامة خلال مقابلة مع برنامج "أغاني أغاني" ردا على الجدل الذي أثير حول حصوله على الجنسية الإماراتية، أنه "يعتز بانتمائه للإمارات والرئيس الذي يمثله هو الشيخ محمد بن زايد".

وأضاف علامة: "إن الحاكم الذي يحكمني في دبي هو الحاكم المتطور والعظيم الشيخ محمد بن راشد، هذه القيادة هي قيادتي وتمثلني، وقيادات بلدي هنا في لبنان لا تمثلني".

راغب علامة يعلن اعتزازه بالجنسية الإماراتية، ويؤكد أن قيادات بلده الأصلي لبنان لا تمثله. pic.twitter.com/iQA2g7UVbQ — نايفكو NAIF (@naifco) June 26, 2022

وأثار كلام علامة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب البعض بسحب الجنسية اللبنانية منه، فيما اعتبر البعض الآخر أن كلامه أتى بسبب الفساد الذي ينهش بالدولة اللبنانية وبين الحكام والمسؤولين.

وعبر بعض نجوم الفن والإعلام عن تضامنهم مع الفنان راغب علامة ضد الحملة التي أثيرت، إذ كتبت الإعلامية نضال الأحمدية في منشور على "تويتر": "حملة الحقد الغبي على السوبر راغب علامه تعبر عن أهلها ولي كلام كثير عنه عزته وشرفه ووطنيته أنا من أعرفه منذ العام ١٩٨٣".

وأضافت: "يحب لبنان لكن ليس على طريقة العونطجية والوطنجية الذين انتخبوا المجرمين، راغب علامه لبناني متل كل لبناني يحمل أكثر من جنسية ومن واجبه أن يشكر رئيسه الجديد".

وبدوره رد علامة على كلام الأحمدية قائلا: "شكرًا يا صديقتي نضالانا متأثر جدا من الوضع السيء الذي وصل الناس إليه بسبب قيادات الفساد والإجرام، انا والحمدلله أملك منازل في اجمل عواصم العالم وأولادي غادروا لبنان، لكنني أحب لبنان ولا أرضى من موقعي أن اسكت وأكون شاهد زور على الجرائم التي يتسبب بها اهل الحكم بحق الشعب اللبناني".

وغردت الفنانة اللبنانية كارين رزق على تويتر لتدعم موقف علامة وكتبت: " لفنان اللي مرتاح وعم يشتغل ما الو مصلحة يحكي الصراحة لان بيزعّل الناس منو ،فلما بيحكي وبينتقد لازم تشكروه عصراحتو وتحترموه لان وطنيتو عم تغلب مصالحو الشخصية ! #راغب_علامة اكتر وطنية من كل حكّام لبنان".

ليرد عليها علامة بأن هناك الكثير من الوطنيين في لبنان ولكن الكثير منهم يخاف من التحدث عن الوضع المعيشي والاقتصادي السيئ والفساد في البلاد.

عزيزتي كارين😍في وطنيين وانسانيين متلنا ملايين الناس ما بيتبعوا هالزعران لكن بيخافوا يحكوا مع انن بلا أمان ولا مستقبل ولا شغل ولا كهربا ولا مي وهلق خبز بالذل وقريبًا بلا انترنت وزعمائن ربحوا الانتخابات بقانون مزور لأنو مرسوم عقياس اللي دمروا لبنان وسرقوه ..اللي ساكت الله لا يردو https://t.co/bu43N5xmPz — RaghebAlama (@raghebalama) June 26, 2022

فيما كتب الفنان رامي عياش في تغريدة :"يا حبيبتنا بيروت شو صاير بالدني، حتى لو بخونك التعبير بس الحب اللي بقلبك لبلدك ما بيتخبى".

ليرد عليه راغب علامة بأنه لم يخونه التعبير، وأن في قلبه كلام أكثر من الذي قاله.

عزيزي رامي بشكرك. واتمنى ان كل اصدقائنا الفنانين ما يسكتوا عن اللي صاير ببلدنا وما يخافوا من كلمة الحق.

لكن للتوضيح : انا ما خانني التعبير لا بل اللي بقلبي اكتر من هيك بكتير وما قلت كل اللي بقلبي خصوصًا بعد الدمار اللي عم نشوفه ببلدنا الجريح بسبب الفساد السياسي! https://t.co/LgNc74BZHU — RaghebAlama (@raghebalama) June 26, 2022

المصدر: Rt+Social media