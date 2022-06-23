وزيرة الثقافة السورية تستغرب خضوع الرحابنة لضغوط سياسية وتمنع غناء فنانين من الأسرة في أوبرا دمشق

أعلنت وزيرة الثقافة السورية لبانة مشوح، عن حرمان الفنانين اللبنانين، هبة طوجي ‏وأسامة الرحباني من الغناء في دار أوبرا ​دمشق​ طوال حياتها.‏

يأتي قرار الوزيرة السورية بعد إلغاء طوجي والرحباني حفلين لهما كان من المقرر أن يحيياه ‏هناك في شهر مارس الماضي.

واعتبرت مشوح في تصريحات لإذاعة "سوريانا إف إم" أن اعتذار طوجي وأسامة الرحباني عن حفليهما "فصل ناقص جدا"، وأكدت أنها "لم تكن تتخيل أن أحد من أسرة الرحابنة بتاريخهم الكبير والعريق أن يخضع لضغوط سياسية كبيرة والمؤسفة من أجل إلغاء حفليهما".

وأشارت إلى أن هبة طوجي "بينت موقفها على فيسبوك، وكانت متأثرة جدا، وهو موقف غير مستحب"، بحسب رأيها.

وأوضحت لبانة مشوح أن وزارة الثقافة السورية لم تطلب من هبة طوجي وأسامة الرحباني أن يحييا حفلاتهما على مسرح دار أوبرا دمشق، ولكن هم من طلبا ذلك، وتمت دراسة الموضوع من جانب لجنة البرمجة، وعُرض عليها ومنحته الموافقة لكونهما فقط من أسرة الرحابنة، وذلك قبل أن يتخذا قرارهما بإلغاء الحفلات".

وتابعت أن "طوجي والرحباني هم من خسرا ودفعا الثمن، وأنه لن يتم استقبالهما مجددا في دار الأوبرا طالما هي على قيد الحياة"، وأردفت أن ما صدر عنهما "كان كبيرا جدا"، وفق تعبيرها.

وكانت هبة طوجي أعلنت لجمهورها أنها قررت إلغاء حفلها في دار أوبرا دمشق بعد أن فوجئت أن "الصحف والوسائل الإعلامية تناولت الحفل وسمحت لنفسها بإدخالها في صراعات ودهاليز، وجدل لم تختره".

المصدر: "سبوتنك"