ريما الرحباني تنشر صورة جديدة تجمع السيدة فيروز بابنيها هلي وعاصي الرحباني

شاركت المخرجة اللبنانية ريما الرحباني، صورة تجمع والدتها السيدة فيروز، وابنيها زياد وهلي الرحباني، أثناء المشاركة في القداس السنوي عن راحة نفس والدها عاصي الرحباني وأختها ليال.

وعلقت ريما على الصورة في منشور تساءلت فيه عن سبب رحيل والدها عاصي الرحباني وأختها ليال باكرا، وعن ولادة أخيها هلي مع إعاقة في هذه العائلة، وعبرت عن تسبب هذه الأسئلة لها بالآلام والأوجاع.

وقالت ريما في منشورها: "ضريبة الشهرة".. مقابل كل فرح في وجع! مقابل كل نجاح في بِكي".

وتحدثت عن أهمية وجود أخيها هلي في العائلة وعلقت :"هلي نقّى نفوسنا وقلوبنا وطهّرها!، هلي رد عنّا ضربات الحقد الماكر والحسد والغيرة.. هلي خلانا نضل مجموعين وخلّا هالبيت ما يعيش فيه إلا الحُب، وخلا قلوبنا توزّع حب وفرح عالناس كل الناس.. خلانا مرتبطين بالناس البُسطا اللي بيشبهونا ومنشبهن!

وعلقت على الآثار السلبية لحياة الإجتماعية في حياتها قائلة :"مش عن عبث بِكره الحياة الإجتماعية اللي مليانة تصنّع وكذب، وسطحية وظهور وحفلات وعهر وكفر وبَطر ونجومية!.. مش عن عبث ما برتاح إلا مع الناس الطيّبين بالضياع الخجولة، والفلاحين والزرّاعين والحطّابين والعمّال الكادحين.. لاء.. منّي شيوعيّة.. لاء أنا مسيحيّة وهيك بتكون المسيحيّة الحقيقيّة!؟.

وأضافت: "هلي اللي ما بيِحكي وما بيِسمع وما بيِمشي.. هوّي اللي علّمني كل هول علّمني سامح وحب

وأعطي أهلي عمري وحياتي متلما هوّي عطانا".

وذكرت حديث والدها عن ابنه هلي :"وبحسب قناعة عاصي وكلام عاصي إلي::"هلي وزّع ذكاه عليكي إنتي وزياد وليال بالتساوي! ولهيك لازم كتير تحبّوه لهلي!".

وختمت منشورها :"هلي يا ملاك البيت 🤍 الله يحرسك ويطوّل عمرك ويخلّيك بركة هالبيت!".

يذكر أن ابن السيدة فيروز وعاصي الرحباني هلي الرحباني قد ولد من ذوي الاحتياجات الخاصة وعمدت السيدة فيروز على الاعتناء فيه ورفضت وضعه في مصحة خاصة.

وأحيت عائلة السيدة فيروز ذكرى رحيل الموسيقي عاصي الرحباني، يوم الثلاثاء، في كنيسة السيّدة المحيدثة بكفيا.

وكانت قد شاركت ريما الرحباني في الآونة الأخيرة فيديو للسيدة فيروز تتحدث فيه عن "قسوة" عاصي الرحباني معها في الحفلات، وعن رؤيته لآلية العمل ولاقى الفيديو انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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المصدر: RT+Social media