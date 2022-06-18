ريما الرحباني تنشر فيديو للسيدة فيروز تتحدث فيه عن "قسوة" عاصي الرحباني

شاركت المخرجة اللبنانية ريما الرحباني على صفحتها الخاصة عبر فيسبوك بفيديو نادر لوالدتها السيدة فيروز، صور في لندن عام 1978 خلال إحدى حفلات "الأوديوم".

وظهرت السيدة فيروز في الفيديو وهي تتحدث عن منع زوجها الموسيقي اللبناني الراحل عاصي الرحباني لها من العودة الى المسرح للقاء الجمهور وذلك بعد انتهاء وصلتها الغنائية.

وقالت: "كنت لما اعمل حفلة يمنعني من الرجوع إلى المسرح، على الرغم من أن الجمهور كان يطالب دوما بهذا الأمر، أنا ما كنت إسأل، لان شو كان يقول كنت نفذ، كنت آمن بكل شي يقولوا".

وأكدت السيدة فيروز أنها كانت مؤمنة بكل ما يقوله زوجها الراحل عاصي وتحدثت عن إعجابها بأرائه وأفكاره على الرغم من أنه كان قاسيا ويرفض فكرة النقاش رفضا قاطعا.

وختمت السيدة فيروز حديثها قائلة: "عاصي كان مهما كثيرً ويتميز بتصرفاته النبيلة التي نقلها بدوره إلي".

وعلقت ريما الرحباني على الفيديو أنه تحية من ليال الرحباني التي قامت بتصويره إلى عاصي، وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو معتبرين أنه يحمل الكثير من الحب والصدق في علاقة ثنائي النجاح "فيروز وعاصي".

وكانت قد نشرت ريما الرحباني فيديو يوم أمس، فيديو جمع لقطات بالأبيض والأسود لعاصي الرحباني من لقاءات تلفزيونية له من إعدادها وإخراجها ولكن لا يحمل إمضاءها، بمناسبة اقتراب ذكرى رحيل عاصي الرحباني التي تصادف يوم 21 حزيران، وتحت عنوان تحيّة زغيرة منَّك.. إلَك" 21 حزيران 2005" .

وأيضا ظهرت في الفيديو السيدة فيروز التي تقدم مجموعة من الأغنيات التي حملت توقيع زوجها، وكتبت ريما في منشورها على فيسبوك "كانت أوَّل تحيّة الى عاصي من يوم غيابو أي 21 حزيران 1986، شوفوا قديه كان مرق وقت قبلما قول لأول مرة إسم عاصي!!! طبعاً إعدادي وإخراجي بس مش ممضي ولا في معرفة من وين طلع هالفيديو الناس اللي حضروه ،ظنوا ال إل بي سي عاملتو لهالدرجة وبقي هيك سنين".

وأوضحت ريما خلال منشورها أنها توجه رسالة إلى العالم الفني من خلال كل أغنية في هذا الفيديو: "ما في غنيّة بتنحط مش مقصود فيها شي! وبتنحط مش لأنها متوفرة! دايماً بالأغاني اللي بستعملها مقصود الكلام وموجّه لفاتك المتسلط بالإعلام والمنابر والعالم الفن".

المصدر: RT+ Social media