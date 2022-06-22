مهرجان الجونة بين "مؤيد ومعارض" لفكرة التأجيل

تسبب خبر تأجيل مهرجان الجونة السينمائي في مصر بجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتصريحات ما بين مؤيد لفكرة تأجيل أو إلغاء المهرجان واعتبار آخرين أنها خسارة ثقافية وفنية لمصر.

وكانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي أعلنت تأجيل فعاليات الدورة السادسة، التي كانت ستعقد في الفترة من 13 إلى 22 أكتوبر المقبل في موعد يتم تحديده لاحقا.

وقالت الإدارة إن القرار جاء "حرصا تعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه مهرجان الجونة السينمائي على المستويين الفني والسياحي محليا وعالميا"، حسب بيان إدارة المهرجان.

وعلق الباحث في شؤون الأديان والمذاهب بالأزهر، والمتحدث الإعلامي السابق باسم وزارة الأوقاف عبد رشدي على خبر التأجيل عبر تغريدة نشرها على "تويتر"وكتب :

"إلغاء #مهرجان_الجونة لهذا العام خبرٌ سعيدٌ؛ المهرجان لا يُقدِّمُ للناسِ شيئاً يُفيدهم بقدر ما يُقدِّمُ من مظاهر ترْك الاحتشام المُستفزة لثقافة المجتمع العربي المسلم التي لم نعهدْها في حياتنا ولا يرضاها دينُنا، نحن لا نرفضُ صناعةَ الفنِّ، لكننا نرفض مخالفة شرع الله باسم الفن".

وعلقت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي على خبر تأجيل المهرجان عبر منشور على"فيسبوك": " =أحلى خبر سمعته من سنة… إلغاء مهرجان العرى العالمي"، مضيفة أنها سعيدة لأن المهرجان تم إلغاؤه لأن فيه "مبارزة مع الله وعناد وإصرار على الفحش، وأضافت"سعيدة لأنني أخاف من هذه الآية: <وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (25)الأنفال". وأضافت وأخاف أيضا من هذه الآية:"ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)الروم".

فيما اعتبر صانع الأفلام القصيرة محمد سعدون أن خبر إلغاء المهرجان محزن وأنه كان يدعم الكثير من

الأفلام المصرية الطويلة والقصيرة.

وقف وإلغاء مهرجان الجونة حاجة تحزن كنت بشوف اهم الافلام و المهرجان كان بيدعم عدد كبير من افلام الطويلة و القصيرة .. مهرجان الجونة مهم بس للاسف في ناس مش بتشوف غير الريد كاربت و فساتينها



السؤال مين بقي عبير الشرقاوي ؟ — SAADOUN | سعدون 🎬 (@SaadounFilm) June 20, 2022

ويذكر أن الدورة الخامسة من المهرجان والتي أقيمت في تشرين الثاني الماضي كانت قد واجهت انتقادات حادة وهجوما حادا على مواقع التواصل الاجتماعي ومن قبل النقاد، بسبب إطلالات بعض النجمات التي وصفها الكثيرون "بالعارية"، كما واجه المهرجان أزمتين تمثلتا في استقالة الفنانة بشرى منسق عام المهرجان، والمخرج أمير رمسيس رئيس المهرجان.

واعتبرت الفنانة بشرى أن خبر تأجيل المهرجان محزن، وأكدت على أهمية دعم المظاهر الثقافية في مصر.

المصدر: RT+Social media