لواء مصري يرد على منتقدي تركي آل الشيخ ويوضح دوره في تنفيذ رؤية محمد بن سلمان

علّق اللواء المتقاعد في الشرطة المصرية، خيرت شكري، على التصريحات التي تنتقد رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، مبينا دور الأخير في تغيير المشهد الثقافي في السعودية.

وقال اللواء شكري في حديث لـRT: "بهدوء ودون انفعال، قد تتفق أو تختلف مع رئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ، ولك أسبابك وهذا ليس محل حديثي، لكن أريد منك أن تنظر من زاوية أخرى، زاوية المواطن السعودي وزاوية مسؤول سعودي يعمل في المملكة وينفذ الرؤية التنويرية لولي العهد محمد بن سلمان ، بكل فهم وإدراك لطبيعة المرحلة الجديدة التي تخطو إليها السعودية".

وأضاف: "ما يتم في السعودية على يد الوزير السعودي يتحقق بدراسة وعلم وليس بالفهلوة والقرارات العشوائية، والنتيجة ما نشاهده اليوم من تغيير في ثقافة المواطن السعودي وخاصة الشباب وانفتاحه على العالم بعقلية ورؤية غير منغلقة على أفكار رجعية".

وتابع: "الحفلة الأخيرة التي بثتها قناة MBC مصر من الرياض كانت جميلة، وتفاعل الشباب السعودي والعربي مع أغاني تغنى بشكل جديد لفنانين جدد على الساحة الغنائية، وهو ما يوضح اختلاف ذوق شباب هذه الأيام عن ذوق أجيالنا، والذي يجب أن ننظر إليه بصورة أكثر واقعية".

وأردف قوله: "أسرع طريقة لنشر الثقافة وإحداث التغيير هي القوة الناعمة، وهذا ما نفذه آل الشيخ لتنفيذ رؤية بن سلمان بالاهتمام بالقوة الناعمة، فحدث التغيير الذي نراه".

المصدر: RT