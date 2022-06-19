محام مصري يتقدم ببلاغ ضد محمد رمضان بسبب "دولاراته" في طائرة خاصة

قدم المحامي المصري سمير صبري بلاغا ضد الفنان محمد رمضان وطالب فيه بمحاكمته وشقيقه، بسبب مخالفة القوانين بحمل كمية دولارات كبيرة معه على طائرة خاصة.

وقال المحامي المصري سمير صبري في تصريح: "تقدمت بالبلاغ لأنه في الوقت الذي يشهد العالم أجمع ظروفا اقتصادية صعبة، أثرت على الاقتصاد المصري، وتم اتخاذ إجراءات للحفاظ على الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، يطل رمضان وشقيقه داخل طائرة خاصة يظهر فيه شقيق الفنان يعد دولارات بطريقة استفزازية قائلا: هواية أخويا المفضلة".

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وأضاف أن هذا "يستوجب إحالة الاثنين إلى محاكمة جنائية عاجلة".

وأفادت مصادر صحيفة "الرأي" الكويتية بأنه سيتم بحث البلاغ، والنظر بالتحقيق في ما تضمنه من بنود ومطالب، وبحث مدى صحة ما جاء في الفيديو المرفق به، وما إذا كانت رحلة الطائرة (داخلية أو خارجية)، وما إذا كان هناك مخالفة في حمل نقد أجنبي.







المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية