الفنانة السورية فرح يوسف: منعت زوجي من دخول الإسلام (فيديو)

أثارت الفنانة السورية فرح يوسف جدلا واسعا بتصريحاتها عن علاقتها بزوجها أمريكي الجنسية، وبأنها منعته من دخول الإسلام، فضلا عن مطالبتها بالزواج المدني في سوريا.

وتحدثت فرح يوسف خلال لقاء تلفزيوني عن ضرورة إقرار الزواج المدني في سوريا، واعتبرت أنه يجب ألا يلجأ أحد لتغيير ديانته خصيصا من أجل الزواج، مضيفة أنه "حرام اتنين بيحبوا بعض ويدخلوا في مشاكل بسبب فرق الدين".

كما أشارت فرح إلى أنها ارتبطت بزوجها بعلاقة عاطفية لمدة 3 سنوات وذلك قبل أن يقررا الزواج، مشيرة إلى أنه عرض عليها تغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام كي يسرع اجراءات الزواج ولكنها رفضت.

وقالت: "زوجي عرض علي يغير ديانته وأنا رفضت، لأنه مش عدل هالشي، هو مسيحي وأنا مسلمة، نحن الإثنين بنكمل بعض، هذا لا يعني أننا مختلفون، نحن الإثنين بنعبد الله الواحد، فمش عدل لحتى يتزوجني أو أصير حلاله يتخلى عن دينه".

المصدر: مواقع فنية سورية