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متظاهرات يقتحمن العرض الأول لفيلم "Holy Spider" الإيراني في "كان"

الثقافة والفن

متظاهرات يقتحمن العرض الأول لفيلم
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نظمت مجموعة من المتظاهرات النسويات مشهدا دراميا في مهرجان كان السينمائي قبل عرض فيلم Holy Spider وهن حاملات عوادم تطلق أدخنة ولافتة بها 129 اسما لنساء قُتلن بسبب التحيّز ضد المرأة.

واجتمع ما يقرب من 12 امرأة يرتدين ملابس رسمية على الدرج الشهير في كان يحملن عريضة بقائمة من 129 اسما لنساء قتلن في فرنسا منذ مهرجان كان الأخير.

بدا الأمن غير منزعج من الحدث، مما سمح بتصوير المتظاهرات وتصويرهن، وقال أحد المطلعين المقربين من الإنتاج إن الاحتجاج لم يكن حيلة منسقة للترويج لفيلم "العنكبوت المقدس" للمخرح الإيراني علي عباسي والذي يدور حول صحفي يسافر إلى مدينة مشهد الإيرانية المقدسة للتحقيق في قضية قاتل نساء.

وأوضح المصدر أن الاحتجاج جاء قبل وصول الممثلين وصناع فيلم " Holy Spider "، الفيلم مأخوذ عن القصة الحقيقية المروعة للقاتل المتسلسل سعيد هنائي، الذي اعتقد أنه كان في مهمة مقدسة لتطهير شوارع الخطيئة، وفقا لموجز الفيلم، وكتب عباسي السيناريو مع أفشين كمران بهرامي، الفيلم من بطولة زار أمير إبراهيمي ومهدي باجستاني.

المصدر: variety

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