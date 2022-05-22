"دكتور سترينج" يواصل تصدر شباك التذاكر

واصل فيلم "دكتور سترينج" وأكوانه المتعددة تصدر شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع بأمريكا الشمالية بينما يلوح توم كروز وفيلم "توب غان" في الأفق.

وكان فيلم شركة مارفل "دكتور سترينج إن ذا مالتي فيرس أوف مادنيس" هو الفيلم الأكثر ربحا في عطلة نهاية الأسبوع للأسبوع الثالث على التوالي، حيث حقق 31.6 مليون دولار في 4534 شاشة عرض في أمريكا الشمالية، وفقا لتقديرات شركات التوزيع التي صدرت يوم الأحد.

وسيتغير ذلك الأمر مع صدور الفيلم الذي طال انتظاره "توب غان: مافريك"، التكملة التي تصل الأسبوع المقبل في عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى، بعد 36 عاما من الفيلم الأصلي والمعلم الثقافي.

وكان النجم توم كروز قد شهد عرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي بفرنسا يوم الأربعاء بظهور سريع في العرض الأول للفيلم في أوروبا والذي تضمن تحليقا لطائرات مقاتلة فرنسية وجائزة سعفة ذهبية فخرية.

ولكن بينما ينتظر العالم، تجاوز فيلم "دكتور سترينج إن ذا مالتي فيرس أوف مادنيس" 800 مليون دولار في إجمالي الإيرادات العالمية، متجاوزا فيلم "ذا باتمان" ليصبح الفيلم الأكثر ربحا لهذا العام.

وصدر الفيلم عن شركة والت ديزني ومن إخراج سام ريمي، استفاد "دكتور سترينج 2" من كونه أول فيلم من إنتاج مارفل يتبع "سبايدر مان: نو واي هوم"، والذي لعبت فيه شخصية الساحر التي يؤديها بنديكت كومبرباتش دورا محوريا.

كما أنه يعتمد على سلسلة "واندا فيجين" الشهيرة التي عرضت على شبكة ديزني بلس ويحتوي على العروض الشرفية التي لم يرغب المعجبون في إفسادها.

واحتلت أفلام عائلة "ذا باد غايز" و"سونيك ذا هيدج هوغ 2" العائلية المركزين الثالث والرابع.

المصدر: أ ب