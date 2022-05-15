المطرب المصري حسن شاكوش يعتذر لهاني شاكر ولنقابة الموسيقيين

تقدم مؤدي المهرجانات المصري، حسن شاكوش، باعتذار للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين المصريين وأعضاء النقابة، وذلك بعد إيقافه عن الغناء من قبل النقابة لمدة 9 أشهر.

وقال شاكوش خلال مداخلة هاتفية: "بتأسف لجمهوري ولكل الشعب المصري وإن شاء الله لن يسمعوا من إساءات خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "أنا موقوف بقالي 9 شهور وعرفت غلطي، وبعتذر لأخويا الكبير الفنان هاني شاكر وبقوله همشي علي الطريق الصحيح وهلتزم بالضوابط اللي هيقولوا عليها".

المصدر: "صدى البلد"