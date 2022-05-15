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المطرب المصري حسن شاكوش يعتذر لهاني شاكر ولنقابة الموسيقيين

الثقافة والفن

المطرب المصري حسن شاكوش يعتذر لهاني شاكر ولنقابة الموسيقيين
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تقدم مؤدي المهرجانات المصري، حسن شاكوش، باعتذار للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين المصريين وأعضاء النقابة، وذلك بعد إيقافه عن الغناء من قبل النقابة لمدة 9 أشهر.

وقال شاكوش خلال مداخلة هاتفية: "بتأسف لجمهوري ولكل الشعب المصري وإن شاء الله لن يسمعوا من إساءات خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "أنا موقوف بقالي 9 شهور وعرفت غلطي، وبعتذر لأخويا الكبير الفنان هاني شاكر وبقوله همشي علي الطريق الصحيح وهلتزم بالضوابط اللي هيقولوا عليها".

المصدر: "صدى البلد"

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