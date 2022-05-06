مقدما برنامجي "فن الحياة" و"نزال" يتحدثان عن كواليس عملهما في RT

تحدث مقدما برنامجي "فن الحياة" و"نزال" عبر شاشة RT كارينا حسن ومحمود ميعاري عن كواليس عملهما في القناة منذ تأسيسها قبل 15عاما.

وقالت كارينا حسن خلال استضافتها ببرنامج "ناس أونلاين" من تقديم الإعلامي أحمد الجمل: "عملت بالقناة من عام 2006 قبل البث الرسمي للقناة وخلال البث التجريبي. كانت بدايتي مع أخبار الرياضة وكانت من أهم الفترات لأنها فترة وضع الأساسات.. بعدها عملت سنة في برنامج الثقافة والفن".

وأضافت: "ثم بعد ذلك برنامج نبض المستقبل الذي كان له دور بارز في التعريف على عمل المنشآت الروسية الكبيرة مثل محطات الكهرذرية محطات النفط والغاز كاسحات الجليد الروسية العملاقة.

ثم فكرنا في تغيير نمط البرنامج بالكامل لنتجه بتسليط الضوؤ على الأدب والثقافة الروسية ببرنامج فن الحياة".

فيما قال محمود ميعاري: "أنا أيضا عملت بالقناة منذ فترة البث التجريبي عام 2006.. بدأت أيضا مقدما لأخبار الرياضة ومن ثم انتقلت إلى أقسام مختلفة فعملت بقسم الصحافة ثم قسم الأفلام الوثائقية وغرفة الاخبار وتقديم برنامج أسبوع الرياضة رياضة 26 ومن ثم برنامج نزال وهو ليس فقط برنامجا تلفزيونيا بل مشروع بالسوشيال ميديا... برنامج حقق نجاحات وأرقاما كبيرة".