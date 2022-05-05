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بسبب سعد لمجرد و"حادثة الاغتصاب".. هجوم حاد على الفنانة اللبنانية إليسا

الثقافة والفن

بسبب سعد لمجرد و
facebook @ElissaFans
الفنانة إليسا
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تعرضت المطربة اللبنانية إليسا لموجة من الانتقادات بعد إزاحة الستار عن أحدث أغنية لها "من أول دقيقة" والتي يشاركها فيها المغربي سعد لمجرد.

وشنّ عدد من الصفحات الداعمة لحقوق المرأة على مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على الفنانة إليسا سببها ما طال لمجرد من اتهامات سابقة تتعلق بالاغتصاب.

وشملت الانتقادات التي طالت الفنانة اللبنانية "التحريض على العنف ودعم المغتصبين"، على خلفية اتهام المطرب المغربي في القضية الشهيرة باغتصاب فتاة فرنسية في العشرينات.

واستنكر البعض غناء إليسا مع لمجرد في ظل الاتهامات التي يواجهها الأخير، خاصة أنها سجّلت في أرشيفها الفني أعمالا غنائية متعددة لمساندة النساء.

المصدر: RT

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