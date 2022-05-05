بسبب سعد لمجرد و"حادثة الاغتصاب".. هجوم حاد على الفنانة اللبنانية إليسا

تعرضت المطربة اللبنانية إليسا لموجة من الانتقادات بعد إزاحة الستار عن أحدث أغنية لها "من أول دقيقة" والتي يشاركها فيها المغربي سعد لمجرد.

وشنّ عدد من الصفحات الداعمة لحقوق المرأة على مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على الفنانة إليسا سببها ما طال لمجرد من اتهامات سابقة تتعلق بالاغتصاب.

إرسمني في ليلك نجمة 🌟

ضيها يلمع في العين 👁

إكتبني في عمرك كلمة 🖊

يحكوها الناس بعدين 🐚



Out now!

Check the link!https://t.co/IM62Lm15KK — Elissa (@elissakh) May 4, 2022

وشملت الانتقادات التي طالت الفنانة اللبنانية "التحريض على العنف ودعم المغتصبين"، على خلفية اتهام المطرب المغربي في القضية الشهيرة باغتصاب فتاة فرنسية في العشرينات.

ليه حد ممكن يقرر يعمل اغنية مع شخص متهم بأكتر من قضية إغتصاب واتحبس أكتر من مرة وممنوع من دخول كذا دولة لنفس السبب؟!! https://t.co/qxCcwggamN — Speak Up (@SpeakUp_00) May 4, 2022

إليسا كررت في أكثر من أغنية وفي أكثر من تصريح أنها تشجع النساء على كسر حلقة العنف ومواجهة المعنِف وعدم الصمت.

اليوم تغني اليسا مع سعد المجرد الملاحق بعدة دعاوى في فرنسا بتهم اغتصاب.

لا نتحدث عن زلة لسان أو عن رأي عابر بل عن قرار بتعويم شخص مثل سعد المجرد.

هذه أكبر من سقطة بكثير pic.twitter.com/SkCv1Otrnu — ديانا مقلد Diana Moukalled (@dianamoukalled) May 5, 2022

اليسا من اكثر الفنانات اللي ادعوا مناصرتهم لحقوق المراه والمضحك انها سوت اعمال فنيه اتكلم من خلالها عن معاناة المرأة والظلم اللي تواجهه المرأة من المجتمع ،ولكن طاح هذا القناع عند اقرب عرض مهني جاءها من مغت**تصب مثل سعد المجرد #اليسا_تدعم_المغتصبين — وارقه (@Ky_5x) May 4, 2022

المغتصب سعد المجرد لما كان هيتعمل ليه حفلة في مصر البشر الطبيعية حاولت بكل جهد تمنع الحفلة و الحلقة بتاعته مع امير كراره و كد كان اتمنعت فعلا و طلع في وسط كل ده ناس دماغها فيها زبالة متضايقين عشان اتمنع و كلهم كانوا بنات فمش مستغربة أن اليسا عادي عاملة ديو معاه . pic.twitter.com/kVnbZU5ujl — hidi nader (@hidi_nader) May 4, 2022

واستنكر البعض غناء إليسا مع لمجرد في ظل الاتهامات التي يواجهها الأخير، خاصة أنها سجّلت في أرشيفها الفني أعمالا غنائية متعددة لمساندة النساء.

المصدر: RT