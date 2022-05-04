خالد الصاوي: "25 يناير و30 يونيو هما ثورة واحدة"

أكد الفنان المصري، خالد الصاوي، على أن كل الشخصيات في مسلسل "الاختيار 3" تعرف الأحداث جيدا وتعاملت وتفاعلت معها.

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وأوضح الصاوي، خلال برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، والذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه عندما علم أنه سيجسد شخصية خيرت الشاطر في المسلسل شاهد لقاءات مطولة لخيرت الشاطر.

وتابع الصاوي: "نظرت في المادة العلمية الخاصة بالدور الذي سأقدمه في المسلسل"، موضحا أن المخرج بيتر ميمى كان له "دور أساسي في نجاح تقديم شخصية خيرت الشاطر في مسلسل الاختيار".

وأكد الفنان خالد الصاوي، على أن ثورتي 25 يناير و30 يونيو هي ثورة واحدة على مرحلتين، مشيرا إلى "أننا ثورنا بطريقة راقية لم تحدث في دول عظمى".

وقال الصاوي: "بأحاول أن أنوع في الأدوار التي أقدمها، وكنت في البداية لم أصل لفكرة أن أتفحص الشخصية حتى أصل لها من كل الجوانب"، منوها بأنه التحق بكلية آداب قسم فلسفة بعد تخرجه من كلية الحقوق.

وتابع الصاوي: "لا أريد ألا أكون قديما وأكون متجدد ولا أكون خالد الصاوي أو تكرار شخصية خالد الصاوي، بل أختلف في الشخصيات التي أقدمها في الدراما".

واستطرد الصاوي ساخرا: "قرأت كثيرا خبر وفاتي، وكذلك قرأت خبر وفاة ابني، رغم أنه ليس لدي أبناء أولاد".

المصدر: RT