أدى موسيقيون روس، أغاني فرقة ABBA السويدية على آلات البالالايكا الشعبية الروسية، أمام قنصلية السويد في سان بطرسبورغ، احتجاجا على إلغاء حفل فرقة سويدية بسبب استخدامها البالالايكا.

وقال أندريه دولغوف، قائد أوركسترا الشباب للآلات الوطنية "تيريما"، يوم الاثنين: "لقد كان عملا مرتجلا، بسبب حقيقة منع فرقة Södra bergens balalaikor من الأداء في حفل موسيقي في مدينة أوبسالا في السويد، بسبب آلات البالالايكا"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "يؤلمنا قليلاً، لأن الموسيقى فن أبدي، يجب أن يكون خارج الوقت، وخارج السياسة".

كما أكد دولغوف أن "الآلات الموسيقية الشعبية الروسية التي نعزف عليها هي جزء من تراث العالم".

ووفقا له، قام ستة عازفين منفردين من "تيريما" بعزف موسيقى أغنيتي "Dancing Queen" و"Gimme! Gimme! Gimme!"، لفرقة ABBA السويدية، على آلالت البالالايكا الشعبية الروسية، مشيرا إلى أنه "بالحكم على رد فعل الجمهور الذي صفق بحرارة، يبدو أن الأمر قد أعجبهم".

وأبلغت وسائل إعلام في وقت سابق، عن إلغاء حفل موسيقي لدعم أوكرانيا كان من المقرر أن تقيمه فرقة Södra bergens balalaikor السويدية، في أبريل الماضي في أوبسالا السويدية، بسبب استخدام الفرقة لآلة البالالايكا الموسيقية الشعبية الروسية. وفقًا لـ SVT Nyheter، واجه المنظمون "ضغوطا من أشخاص لا يريدون رؤية البالالايكا على خشبة المسرح خلال حفل موسيقي لدعم أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي