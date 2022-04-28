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السعودية.. محمد عبده يثير الجدل بتصريحات عن "إرث" طلال مداح وأبوبكر سالم

الثقافة والفن

السعودية.. محمد عبده يثير الجدل بتصريحات عن
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أثار الفنان السعودي، محمد عبده، جدلا بتصريحاته حول زميليه الراحلين، طلال مداح وأبو بكر سالم، إذ اعتبر أنهما لم يصنعا لنفسيهما "إرثا وطنيا" في الفن.

وقال محمد عبده أثناء ظهوره في برنامج تلفزيوني: "(طلال مداح وأبوبكر سالم) تركا إرثا غزليا لكن الإرث الوطني هو الذي يبقى، عد ماذا لديهما من الأغاني الوطنية"، حسب قوله.

وأضاف الفنان تعليقا على أغنية "يا بلادي واصلي" ضاحكا: "هذا وكأنها لشخص يدفع سيارة معطلة... هذا ليس الوطن"، حد قوله.

وفي تعقيبه على أغنية "وطني الحبيب" للراحل طلال مداح، قال عبده إنها "مسروقة"، ودلل على ذلك بمقارنتها مع أغنية أخرى، وأضاف: "الفنان يجب أن يعطي أحسن ما لديه لوطنه.. وأنا أتحدث كناقد وكشخص عاش معهما المرحلة تلك وكنت أقول ذلك أمامهما".

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة بين النشطاء في السعودية واليمن وبعض دول الخليج، حيث اعتبروا أن هذه التصريحات "مجحفة بحق فنانين عملاقين، كأبو بكر سالم وطلال مداح".

يذكر أن محمد عبده كان قد أثار الجدل بتصريحات سابقة عن طلال مداح والمنافسة بينهما على بعض الأغاني.

المصدر: RT

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