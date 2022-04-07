نجوم الدراما العربية يشاركون كواليس وصور من أعمالهم الدرامية الجديدة

يحرص العديد من الفنانين والنجوم العرب على مشاركة صور وكواليس الأعمال الدرامية المشاركين فيها، لهذا العام على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرصد النجوم تفاعل الجمهور مع أحداث المسلسلات والكواليس وتصدر المسلسلات للتريند في البلدان العربية، مما يساهم بالنشر والدعاية لهذه الأعمال بشكل أكبر.

الفنان المصري محمد رمضان، منذ انطلاق مسلسل مشوار يشارك يوميا صورة من العمل ويسأل الجمهور عن أرائهم في الحلقات التي تبث ويتفاعل المتابعين بشكل كبير مع رمضان في التعليقات ويعيد رمضان نشر أراء المتابعين في بعض الأحيان على خاصية الستوري.

وحرصت الفنانة اللبنانية دانيلا رحمة على عرض كواليس التصوير والصعوبات التي تعرضت لها أثناء تصوير الجزء الثاني من مسلسل للموت ويشارك دانيلا في بطولة العمل الفنان السوري أحمد الأحمد والفنانة اللبنانية ماغي أبو غصن والفنان اللبناني باسم مغنية.

وتقوم الفنانة السورية نسرين طافش برصد تفاعل الجمهور عبر حسابها على انستغرام بشكل يومي، وتشارك الجمهور بمقاطع من مسلسل "جوقة عزيزة" حيث يشاركها البطولة النجم السوري سلوم حداد.

يراقب النجم حمادة هلال تصدر مسلسل المداح بجزئه الثاني لتريند تويتر وفيسبوك في الأيام الماضية وشارك متابعيه بصور وكواليس من العمل، ويشارك في بطوله العمل ثلة من الفنانين ومنهم النجم المصري أحمد بدير.

الفنان المصري ياسر جلال يشارك أراء المتابعين والصحفيين والنقاد على حسابه الخاص على انستغرام، عن دوره في مسلسل الاختيار3 الذي يجسد فيه دور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويذكرأنه قد أشاد النقاد والمتابعين بإتقان جلال في أدائه للشخصية.

المصدر: RT+Insatgram