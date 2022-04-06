بعد جدل كبير حول مشهد "زنا المحارم".. انتهاء أزمة مسلسل "دنيا تانية" المصري مع الرقابة

أعلن المخرج المصري، أحمد عبد العال، انتهاء أزمة مسلسل "دنيا تانية"، مع هيئة الرقابة المصرية على المصنفات الفنية.

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وعلى حسابه في "فيسبوك"، أوضح أحمد عبد العال قائلا: "تتقدم أسرة عمل مسلسل "دنيا تانية" بخالص الشكر للدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة والمشرف العام على الرقابة على المصنفات الفنية، لحرصه الشديد على ظهور المسلسل بشكل لائق فنيا".

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وأضاف عبد العال: "تؤكد اسرة عمل مسلسل "دنيا تانية" أنه تم الاتفاق مع الدكتور خالد وكتاب ومخرج العمل على الخطوط الدرامية محل الخلاف، وإننا كصناع للعمل نؤكد ثقتنا التامة في الرقابة المصرية بقيادة الدكتور خالد عبد الجليل وحرصة على قيم المجتمع في ظل الجمهورية الجديدة لبلدنا".

من جهته، أشار الكاتب أمين جمال، مؤلف مسلسل "دنيا تانية" في تصريحات صحفية، إلى أنه "اتفق مع المسؤولين عن الرقابة على المصنفات الفنية على إجراء تعديل في الخطوط الدرامية لشخصيتي دنيا التي تجسدها الفنانة ليلى علوي، وعلا التي تجسدها الفنانة مي سليم، لتتناسب مع القوانين واللوائح". وأوضح : "قمنا بإجراء التعديلات الجديدة بناء على مناقشات وتفاهمات مع الرقابة على المصنفات الفنية، طبقا للقوانين والمحاذير الرقابية".

ويأتي ذلك بعد أن قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، وقف الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية" لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية، وبثها "بالتحايل"، حيث أثارت الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية" بطولة ليلى علوي، جدلا كبيرا بسبب مشهد اعتبرته الرقابة على المصنفات الفنية معبرا عن "زنا المحارم".

المصدر: "الشروق" المصرية + RT