مسلسلات مصرية تثير الجدل و مطالبات بإيقافها

أثارت ثلاثة مسلسلات مصرية الجدل بعد أقل من أسبوع على بداية الموسم الدرامي الرمضاني، ووصل إلى مطالبة البعض بإيقاف عرضها، وهي مسلسلات "توبة"، و"دنيا تانية" و"انحراف".

أحداث مسلسل "توبة" الذي يقوم ببطولته الممثل المصري عمرو سعد وتدور معظم أحداثه في بورسعيد، الجدل حيث اتهم بعض أبناء المدينة القائمين على العمل بالإساءة إليهم، بعد ظهور الكثير من مشاهد العشوائيات والبلطجة فيها، وطالبوا بإيقاف عرضه. كما أن بعض حوارات الأبطال، وبينهم صبا مبارك وماجد المصري، اعتبرت أنها تحتوي على إيحاءات لا تليق بشهر الصيام.

وتقدم النائب محمد عبد الله زين الدين بمذكرة عاجلة لرئيس المجلس، يطالب فيها باتخاذ إجراءات ضد مسلسل "انحراف" بسبب قيام "حور" الشخصية التي تلعبها روجينا بقتل رجل الأعمال "طلعت الدقاق" (محمد لطفي)، معتبراً أن المشهد يحرض على العنف، مما دفع الممثلة المصرية روجينا إلى دعم المسلسل الذي لاقى صدى و إعجاب الكثير من المتابعين و شاركت عبر صفحتها على "إنستغرام" فيديو و أوضحت بأن الدراما هي مرآة المجتمع، ودور هذه الدراما بنقل الواقع، قد يساهم في طرح مشكلات وحلول لها.

وكانت قد أثارت الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية" جدلاً كبيراً، قرر على إثره "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" إيقاف عرضها، بسبب تضمنها مشهد "زنا محارم"،وأكد المجلس، في بيانه، أن رئيس الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبد الجليل تقدم بشكوى ضد القائمين على العمل وقناة "النهار" التي تعرضه، واتهمهم بعدم الحصول على تصريح بعرض هذا المشهد ضمن الأحداث

وكانت قد أكدت قناة "النهار" أن لا علاقة لها بالأزمة وأن الحلقة سلمت قبل العرض بساعة واحدة.

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المصدر : العربي الجديد