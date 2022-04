أغنية Silk Sonic تتفوق بفئتين في "جوائز غرامي"

تمكنت أغنية Leave The Door Open لفرقة Silk Sonic من الفوز بفئتين في حفل "جوائز غرامي" الذي عقد يوم الأحد الماضي في لاس فيغاس الأمريكية.

وحصلت الأغنية المذكورة على الترتيب الأول عن فئة "أفضل تسجيل لهذا العام" في المسابقة، كما فازت في المسابقات عن فئة "أغنية العام" أيضا.

وترشحت لفئة "أفضل تسجيل لهذا العام" في المسابقة أيضا عدة أغنيات منها Freedom لـ جون باتيست، و I Still Have Faith In You لفرقة ABBA الشهيرة، و I Get A Kick Out Of Youلطوني بينيت وليدي غاغا، و Peaches لجاستين بيبر، و Right On Timeلبراندي كارلايل، و Kiss Me More لـ Doja Cat و SZA، وأغنية Happier Than Ever لبيلي إيليش، وكذلك أغنية Drivers License لأوليفيا روديريغو.

وتجدر الإشارة إلى أن حفل "جوائز غرامي" كان من المفترض أن يعقد في لوس أنجلس في 31 يناير الماضي لكنه أجّل حتى الشهر الجاري بسبب الظروف المتعلقة بانتشار الجائحة.

المصدر: نوفوستي