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هيفاء وهبي تعلق على "أعظم فضيحة في تاريخ التلفزيون"

الثقافة والفن

هيفاء وهبي تعلق على
Gettyimages.ru
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علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على صفعة الممثل ويل سميث لمقدم حفل جوائز الأوسكار الكوميدي كريس روك، بعد أن أطلق الأخير دعابة حول زوجة سميث بسبب حلق شعرها.

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ونشرت وهبي على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الصفعة، معلقة عليه بالقول: "ويل سميث وقف دفاعا عن احترام زوجته، نفذ ذلك بقلة احترام، لكن في هذا الوقت فهو وقف دفاعا عن زوجته، فكانت أعظم فضيحة في تاريخ التليفزيون".

هيفاء وهبي تعلق على
المصدر: إنستغرام

وأضافت: "لو عنا كان شارك معه بالمزح، وإذا سألته ليه ما دافعت عني، كان قالها حبيبتي لشو نبين مقهورين ونعمله قيمة؟".

هيفاء وهبي تعلق على
المصدر: إنستغرام

المصدر: RT

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