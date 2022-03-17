"سوثبيز" و" كريستيز" تُلغيان مزاد الفن الروسي في لندن

تخلت دارا المزادات "سوثبيز" و"كريستيز" عن إقامة مزاد الفن الروسي في يونيو المقبل على خلفية التطورات الأخيرة في أوكرانيا وما حولها.

وقد تم تأكيد تلك المعلومات رسميا الأربعاء 16 مارس من قبل الناطقين باسم كلتي الدراين.

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وقال الناطق باسم "سوثبيز" إن دار المزادات ألغت مزاد الفن الروسي في يونيو المقبل. أما الناطق باسم "كريستيز" فأوضح قائلا:" تلعب كل الأسواق أهمية بالغة بالنسبة إلى "كريستيز". وإننا لا نزال مؤمنين بها في إطار القوانين سارية المفعول بغض النظر عن المناطق الجغرافية. وعلى الرغم من أن القطاع الروسي يشغل مكانة محدودة من أجمالي مبيعاتنا فإننا اضطررنا إلى الرد على طلبات زبائننا والتطورات السياسية في مختلف مناطق العالم، لذلك اتخذنا قرارا بإلغاء مزاد الفن الروسي الذي كان يفترض أن يقام في يونيو المقبل بلندن".

يذكر أن أسبوع الفن الروسي في لندن يجرى مرتين كل عام في يونيو وديسمبر. وجلبت مبيعات الفن الروسي في مزاد "سوثبيز" الأخير إيرادات تقدر بـ23.6 مليون دولار. أما عائدات "كريتيز" الناتجة عن بيع روائع شركة "فابرجي" فبلغت 14.7 مليون دولار.

المصدر: تاس