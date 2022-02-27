مصر.. الإعلان عن كشف أثري كبير في الأقصر (فيديو)

أعلن مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية العثور على مجموعة من الآثار الملكية الهامة في معبد الأقصر أثناء أعمال الحفائر الأثرية بالمنطقة الواقعة بحرم المعبد.

وقال شاكر عبر فضائية "الأولى": "كل طبقة في هذا البلد بها حضارة.. وما وجد خلال الأيام الماضية إنجاز حضاري".

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وأوضح أن قوة مصر الناعمة في آثارها وتاريخها وحضارتها، وأهم شيء في هذا الكشف هو أنه كشف مصري بأيد مصرية، لافتا إلى أن البعثة الأثرية المصرية العاملة بمعبد الأقصر عثرت على مجموعة من الآثار الملكية الهامة، من بينها لوحة جنائزية من الغرانيت الأسود ترجع لعصر الدولة الحديثة، ومائدة قرابين ترجع للعصر الروماني.

وأشار إلى أن الحضارة الرومانية جزء من الحضارة المصرية.

ولفت إلى أن "اللوحة المكتشفة هي عبارة عن لوحة جنائزية من الغرانيت الأسود ترجع لعصر الدولة الحديثة، يصور عليها لأول مرة كلا من الملك تحتمس الرابع وأمنحتب الثاني معا في منظر لتقديم القرابين للإله آمون وهو جالسا على كرسي العرش، حيث يظهر الملك تحتمس الرابع وهو يقدم الخبز، والملك أمنحتب الثاني وهو ممسكا بالبخور بيده اليمنى وبالأخرى يقدم الماء".

وتابع: "شيء فريد أن نجد لوحة لملكين في نفس الوقت".

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري