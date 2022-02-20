الجانب المظلم من حياته: حقائق صادمة عن تشارلي شابلن.. من يقترب منه يختنق ومهووس بالقاصرات!

قبل 100 عام ظهر تشارلي شابلن على الشاشة، رجل ذو جسم نحيف بأقدام كبيرة وشارب صغير نجح بلفت الانتباه وحصل على شهرة كبيرة ليصبح نجم السينما الصامتة بلا منازع ومحبوب الكبار والصغار.

وبعد قرن من الزمان على إصدار فيلمه الطويل الأول "The Kid" عام 1921، عاد تشابلن إلى الواجهة مجددا، بفيلم وثائقي جديد بعنوان "The Real Charlie Chaplin" من إخراج بيتر ميدلتون وجيمس سبيني، يشارك من خلاله 4 من أطفاله وزوجته الأخيرة أونا أونيل، أفكارهم حول تاريخ النجم المتقلب.

ويشير الفيلم إلى موهبته الجسدية وطموحه الراسخ، ويستعرض رحلة صعود نجمه في عالم السينما رغم الصعوبات التي واجهها، بالإضافة إلى المقابلات الأرشيفية التي تكشف أسرار الممثل الكوميدي.

ويروي الفيلم، الذي تم طرحه في دور السينما وعلى "Amazon Prime" أمس السبت، القصة الخفية لأول فنان كوميدي نجم في العالم، حيث تزوج 4 مرات، ويزعم أنه نام مع أكثر من 2000 امرأة.

ويركز الفيلم على علاقته بزوجته الثانية، ليتا جراي، التي تزوجها في سن 35، عندما كانت في 16 من عمرها، ووصفها بالبقرة والحشرة، بينما وصفته بأنه رجل ذو مزاج متقلب.

ويقول نجله مايكل، 75 عاما، للمشاهدين: "لقد كنت خائفا نوعا ما من والدي. لقد كان قويا للغاية، ولا يمكنك المجادلة معه، لأنه لا يمكن أن يكون مخطئا.. كل من يقترب منه سينتهي به الأمر بالاختناق".

من جهتها، اعترفت ابنته جين: "لقد نشأت مع الأيقونة، لكن الرجل، لم يكن لدي أي فكرة عن الرجل". وأضافت شقيقتها جيرالدين، 77 عاما: "والدي لم يكن تشارلي شابلن.. كنت أعرف أنهما نفس الشخص لكنهما لا يشبهان أي شيء، إلا عندما يكون لديه جمهور، سيصبح تشارلي شابلن، ذلك الرجل الآخر".

ولد تشابلن في لامبيث، جنوب لندن عام 1889، وكان يعمل في ورشة منذ أن كان عمره 4 سنوات فقط. والدته مغنية من أصل روماني تدعى هانا شابلن.

وكان لدى هانا ابن واحد خارج إطار الزواج، وعلى الرغم من أنها كانت متزوجة من فنان ناجح يدعى تشارلز شابلن، فمن غير المرجح أن يكون والد تشارلي الحقيقي.

ومهما كانت الحقيقة، أعطى تشابلن الأب الرضيع اسمه. لكن بعد عام من الولادة، رحل تاركا زوجته وابنها يعيشان حياة فقيرة، ربما لأنه اشتبه في أن هانا قد خانته.

واعترف تشارلي لاحقا أن والدته قامت بالعديد من الأشياء السيئة، ومن المحتمل أنها في أوقات الفقر المدقع، نزلت إلى الشوارع. لم يكن هذا غير معتاد في الطبقة العاملة في جنوب لندن، حيث انجرفت النساء داخل وخارج الدعارة لإنقاذ أسرهن.

وقال تشارلي ذات مرة: "إن قياس أخلاق عائلتنا وفقا للمعايير الشائعة سيكون خاطئا مثل وضع مقياس حرارة في الماء المغلي". دخل المجال الفني في الولايات المتحدة وهو في الرابعة والعشرين من عمره.

كان قصير القامة برأس كبير جدا بالنسبة لجسمه الرشيق والحساس. لكن معظم الناس اعتبروا شابلن حسن المظهر، بعيون زرقاء عميقة، وشعر أسود مجعد، وجلد مثل العاج، وأسنان بيضاء أنيقة، وشفاه متماسكة ولحمية.

انضم إلى شركة الكوميديا ​​لفريد كارنو، حيث رصدته شركة Keystone Films أثناء قيامه بجولة في أمريكا.

ويخبر التعليق الصوتي في الفيلم الوثائقي الجمهور أنه بحلول سن السادسة والعشرين، "كان أكثر شهرة من أي ملك أو ملكة أو إمبراطور أو فيلسوف أو فنان أو شخصية دينية".

وكانت الممثلة الطفلة ميلدريد هاريس، البالغة من العمر 16 عاما، من أوائل من وقعوا في سحره حيث التقى بها في حفل عام 1918.

بحلول ذلك الوقت، كان عمره 29 عاما وكان أحد أغنى الممثلين في هوليوود. أرسل باقات من الورود إلى الفندق الذي كانت تقيم فيه ميلدريد، وانتظرها في سيارته خارج الاستوديو الذي كانت تعمل فيه. وبعد فترة أصبحا عشاق.

عندما أخبرته ميلدريد أنها حامل، أصيب بالذعر، فآخر شيء يريده في ذلك الوقت هو المسؤولية. لكنه كان يدرك جيدا أنه بحاجة إلى تجنب فضيحة مروعة.

تم ترتيب حفل زفاف هادئ، وأخذ ميلدريد إلى منزل مستأجر، وصفته إحدى صديقاتها بأنه "سيمفونية من اللافندر والعاج، رائعة في كل التفاصيل".

بعد فترة وجيزة من انتقالهم إلى هذه الجنة، أاتضح أن ميلدريد لم تكن حاملا على الإطلاق. لقد أخطأت في قراءة أعراضها أو خدعته في الزواج.

هذا الشك لا يمكن أن يجعل الحياة الزوجية أسهل، خاصة وأن شابلن كان يعلم أنه لم يكن في حالة حب تدفعه للزواج بسرعة منها. أعطى ميلدريد سائقها الخاص وخدمها وائتمانا غير محدود في المتاجر، لكنه كان سريع الانفعال ومتقلب المزاج.

بعد فترة وجيزة، كانت السيدة تشابلن تحمل طفله بالفعل، لكن لم تكن خلال تلك الفترة تعيش حياة سعيدة، ففي إحدى المراحل ورد أنها عانت من انهيار عصبي وتم نقلها إلى المستشفى لمدة 3 أسابيع.

ولم تساعد علاقات تشابلن المتكررة مع النساء الأخريات على تحسن حالتها. واشتكت ميلدريد لاحقا من أن "تشارلي تزوجني ثم نسي كل شيء عني". وبينما كان تشابلن يعمل على فيلم بعنوان "A Day's Pleasure" في يوليو 1919 ، أنجبت ابنه.

كان نورمان يعاني من تشوه في الأمعاء وتوفي بعد 3 أيام. وفي أبريل 1920، بدأ الزوجان بإجراءات الطلاق بحجة "القسوة".

ويذكر الفيلم الوثائقي، أن تشابلن كان لا يثق بالنساء، ويخشى الهجران والخسارة، وكان يشعر بالغيرة لأدنى سبب، وشديد العدوانية.

المصدر: ديلي ميل