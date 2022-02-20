رحيل الفنان المصري الشاب جمال فؤاد

توفي الفنان المصري الشاب جمال فؤاد أمس السبت بشكل مفاجئ تاركا لوعة في قلوب محبيه.

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وأعلنت المطربة أمينة، عن وفاة فؤاد، وكتبت عبر حسابها على "انستغرام": "جمال فؤاد توفاه الله، وهو دلوقتي حالا بيدفن في البحيرة، أمانة تدعوله فهو من أطيب وأحن وأجدع من قابلت، طيب وكان نفسه يحقق حاجة نفسه فيها، بس قضاء الله وقدره وأمره نفذ، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا جمال، الله يرحمك، فضلًا وليس أمرا أدعوله فهو الآن يسأل".

وشارك جمال فؤاد مؤخرا، في فيلم "الشرابية" مع عدد من نجوم الفن ومنهم أمينة، لطفي لبيب، علاء مرسي، راندا البحيري، حسن عبد الفتاح، سليمان عيد، منير مكرم، وحسن عيد.

المصدر: RT