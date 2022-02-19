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وفاة فنان مصري عرف بأدواره "الصعيدية"

مجتمع

وفاة فنان مصري عرف بأدواره
Globallookpress
العلم المصري
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توفي الفنان المصري عبد العاطي صالح، صباح اليوم السبت، بعد معاناة كبيرة من المرض في الآونة الأخيرة.

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وشارك الفنان المصري  عبد العاطي صالح في عدد كبير من الأعمال الفنية، أبرزها: مسلسل "نسر الصعيد"، و"لأعلى سعر"، و"يونس ولد فضة"، و"الإمام الغزالي"، و"يوم من الأيام"، و"أيام الحب والشقاوة"، و"القاهرة 2000"، و"شخلول"، و"الإمام محمد عبده"، و"كناريا وشركاه"، و"زمن عماد الدين"، و"الدعاة"، و"طيور الشمس"، و"عفاريت السيالة"، و"فارس الرومانسية"، وغيرها من الأعمال المتميزة.

وفاة فنان مصري عرف بأدواره

في حين كانت آخر أعماله، مسلسل "سلسال الدم"، الذي قامت ببطولته الفنانة الكبيرة عبلة كامل ورياض الخولي وعدد كبير من النجوم، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، بسبب إتقانه للهجة الصعيدية، وأشاد به العديد من نجوم الفن والمخرجين.

المصدر: "بوابة أخبار اليوم"

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