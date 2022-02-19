مصر.. بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق مع إبراهيم عيسى بتهمة "ازدراء الإسلام"

تقدم المحامي المصري فهمي بهجت، ببلاغ عاجل للنائب العام، يطالب فيه بفتح تحقيق، مع الإعلامي إبراهيم عيسى بتهمة "ازدراء الإسلام".

وقال فهمي في بلاغه، إن "إبراهيم عيسى اعتاد الهجوم والإساءة إلى أئمة المسلمين والصحابة وعلى رأسهم الإمام أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس والبخاري والشعراوي وغيرهم".

وأشار المحامي إلى أن "عيسى أساء أيضا إلى سيدات الصعيد ونشر وبث أخبارا كاذبة تتنافى مع عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم وتسئ إلى صورتهم بالمجتمع".

وتابع: "ادعى عيسى كذلك أن صيام رمضان ليس منه فائدة سوى أنه قرار سيادي من الله في إساءة بالغة للذات الإلهية، واعتاد أيضا الإساءة المتكررة والطعن في ثوابت الدين الإسلامي دون أية مساءلة أو محاسبة قانونية".

وذكر البلاغ أن "آخر هذه الإساءات إنكار رحلة الإسراء والمعراج والتي ذكرها القرآن الكريم، بهدف التشكيك فيها وفي أقوال الرسول محمد".

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وطالب المحامي بإصدار أمر بضبط وإحضار بحق إبراهيم عيسى والتحقيق معه بالتهمة المنسوبة إليه، فضلا عن مطالبته بإحالة صورة من التحقيقات إلى جهاز الكسب غير المشروع بمصر "لفحص الذمة المالية للإعلامي إبراهيم عيسى، وسؤاله عن مصادرها وكيفية اكتسابها".

المصدر: "الأهرام"