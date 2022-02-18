ميساك باغبودريان: الرابسودي السوري شكّل لحظة إنسانية جميلة

حلّ المايسترو، ميساك باغبودريان، قائد الفرقة السيمفونية السورية ضيفا على برنامج ناس أونلاين للحديث عن "الرابسودي السوري" الذي أحيته سوريا في معرض إكسبو 2020 دبي مؤخرا.

تحدث المايسترو السوري عن فكرة العمل الفني الضخم بأنها تشمل ثلاث ألفيّات حول تاريخ الموسيقى السورية، الألفية الأولى حول تدوين أوغاريت والأغاني الحورية، الألفية الثانية تشمل وجود المسيحية في سوريا مع الترتيل السرياني، والألفية الثالثة تشمل الموسيقى الصوفيّة والتي تمثل الحقبة الإسلامية في سوريا، وهذه الألفيات جميعها تشكل الحالة السورية وتتشابه مع بعضها في كثير من النواحي.

أضاف باغبودريان أنه رصد ردود الفعل من الجمهور بعد الحفل، حيث تنوعت بين من أشاد بما قُدم، وآخرون وصفوا العمل بأنه أخذهم لعالم آخر مختلف جدا، معتبرا أنه بعد نهاية الرابسودي السوري "عاش الجميع لحظة إنسانية سورية جميلة".

وحول الموسيقى وما تمثله للإنسان، من وجهة نظره بعد مسيرة فنية طويلة، أكد المايسترو السوري أن الموسيقى ليست ترفا كما يراها البعض، بل هي حاجة للإنسان خاصة في فترة الأزمات، وهو ما اكتشفه العاملون في هذا القطاع خلال فترة الأزمة السورية، حيث أن حالة الركود الموسيقي التي كانت في السنوات الأولى للحرب جعلت الكثيرين يطالبون بعودة الفعاليات الفنية واستمرار نشاطها.

RT