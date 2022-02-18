فنان سوري يرد على شائعات مغادرته البلاد والهجرة إلى الخارج بطريقته الخاصة (صور)

اختار الفنان السوري، بشار اسماعيل، لكي يرد على شائعات مغادرته البلاد للعيش خارجا، طريقته الخاصة بنشر صور جمعته بكلبه في قريته بريف اللاذقية لحظة عودته إلى البلاد بعد غياب شهر عنها.

وكتب الفنان عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" تعليقا على الصور التي تجمعه بالكلب الخاص به وتظهر مدى انسجامه واشتياقه له: "هكذا استقبلني صديقي الوفي جدا بعد غياب شهر عنه".

وأضاف اسماعيل قاصدا كل من هاجمه: "هو عرف بوفائه أني لن أترك سوريا كما اتهمني البعض من عديمي الوفاء.. الصورة من عشر دقائق بقريتي الجميلة سلورين".

وانقسمت تعليقات المتابعين بين السخرية من طريقة رد الممثل السوري على منتقديه، مشيرين إلى أن الانتقادات استفزته بشكل كبير.

وأشاد عدد من محبي اسماعيل بتصرفه هذا وردة فعله، لافتين بأنه من غير الممكن أن يترك سوريا ويهاجر بعد صبر عشر سنوات.

وكانت شائعات لاحقت الفنان السوري مؤخرا بأنه غادر البلاد بقصد الهجرة نتيجة للظروف المعيشية التي تعيشها سوريا في الوقت الحالي، بحسب المواقع التي تداولتها ليأتي رد إسماعيل نفيا لها وبهذه الطريقة الفريدة.

المصدر: RT