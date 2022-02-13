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قصة علبة الشاي ذات الفيل الأزرق

الثقافة والفن

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يحظى معمل موسكو لتعبئة الشاي بأهمية تاريخية ورمزية كبيرة في روسيا منذ عهد الإمبراطورية الروسية، ولا يزال هذا المعمل يحافظ على علامته الفارقة حتى يومنا هذا.

في الحـقبة السوفيتية أصبحت علبة شاي "الفيل الأزرق" الصفراء مطلوبة من كل مواطن وهدية قيّمة، إذ شح الإنتاج وكاد المعمل أن يعلن إفلاسه... فماذا تغير اليوم؟ 

المصدر: RT

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