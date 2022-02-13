مصر.. 3 أزمات تواجه مطرب المهرجانات حمو بيكا أبرزها احتمال الحبس

سلط موقع "صدى البلد" المصري الضوء على الأزمات المتلاحقة التي يواجهها مطرب المهرجانات حمو بيكا، وأبرزها احتمال الحبس والإفلاس المالي.

ولعل أبرز أزمات الفنان حمو بيكا هي أزمته مع نقابة المهن الموسيقية وعدم حصوله علي تصاريح للغناء في من قبل النقابة، وهو ماتسبب في دخوله المستشفي خلال الأيام الماضية.

وحسب مدير أعمال مطرب المهرجانات الشعبية المصري، يعاني حمو بيكا من أزمة أخرى وهي إصابته بمرض نادر واحتياجه 130 ألف جنية مصري كسعر للحقنة الواحدة وهو ما يمثل عبئا ماليا ضحما عليه في ظل منعه من الغناء.

أما الأزمة الثالثة فهي انتظاره الحكم في قضية اتهامه بالإخلال بآداب المجتمع، وسوء استخدام وسائل الاتصال، وشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ونشر مقطع الفيديو للرقص والغناء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد التربح.

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وقررت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، يوم الخميس الماضي، حجز هذه القضية التي يُحاكم فيها إضافة إلى حمو بيكا، المؤدي عمر كمال، والراقصة البرازيلية لودريانا، للنطق بالحكم 28 مارس القادم.

المصدر: "صدى البلد"