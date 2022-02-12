مطرب المهرجانات حمو بيكا مصاب بمرض نادر ويحتاج حقنة بـ130 ألف جنيه

كشف مدير أعمال مطرب المهرجانات الشعبية المصري حمو بيكا تطورات حالته الصحية بعد إصابته بوعكة نقل على إثرها إلى المستشفى بعد برنامج "كلام الناس".

وقال مدير أعمال حمو بيكا في تصريحات صحفية :"امبارح بعد انتهاء الحلقة بيكا كان متضايق جدا من إللي بيحصله والظلم اللي بيتعرض له، وفي الحلقة عيط وكان متأثر جدا، وخرجنا من القناة وكنت على باب مدينة الإنتاج الإعلامي، فجأة لقيت حمو بيقع مني في العربية".

وأضاف: "أخذت حمو وطلعت بسرعة إلى المستشفى، وكمان أنا على علم بمرض حمو النادر مرض (الكرونز) إللي هو سبب في كرشه الكبير، وكنت خايف عليه جدا ليحصله حاجة، وعند وصولي إلى المستشفى تم حجزه والدكتور شخص حالته بأنه ضغط نفسي وكان ممكن يسبب (جلطة) ولكن هو الحمد لله استقرت صحته». موضحا: "الدكتور طلب منه الخروج من المستشفى والمكوث بمنزله وهو سيتولى رعايته من المنزل، وهو لازم ياخد حقنه كل 3 أشهر عشان (الكرونز) وهي ميعادها خلال الأسبوع الجاري".

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واختتم قائلا: "والله أنا وحمو بنجمع 130 ألف جنيه عشان يأخذ الحقنة ولسه لحد دلوقتي المبلغ لم يكتمل، والناس مفكره إنه معاه ملايين ومش شايفين هو فاتح كام بيت وبيصرف على ناس كتير، ربنا أكيد شايف ده وهيرجع يغني تاني في بلده".

وكان المطرب حمو بيكا تعرض لوعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها لمستشفى، بعد ساعات قليلة، من حلقته في برنامج "كلام الناس"، ونشر الحساب الرسمي لمطرب المهرجانات "بيكا"، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة له من داخل المستشفى، وعلق على الصورة قائلًا: "ادعو لحمو بيكا يقوم بالسلامة يا جدعان.. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب!".

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري