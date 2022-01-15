"الفترة الجاية دي بتاعتنا".. حسن شاكوش يظهر مع حمو بيكا بعد قرار إيقافهما

ظهر مؤدي المهرجانات الشعبية في مصر حسن شاكوش مع حمو بيكا وتحدثا عن أعمالهما في الفترة المقبلة، مشيرين إلى أنهما يعيشان انتعاشة فنية عقب قرار إيقافهما من نقابة المهن الموسيقية.

ونشر مؤدي المهرجانات حسن شاكوش على حسابة الشخصي بـ"إنستغرام" مقطع فيديو لبث مباشر ظهر خلاله رفقة حمو بيكا.

وقال حسن شاكوش: "الفترة الجاية دي بتاعتنا وفي شغل كتير هينزل مع بيكا ومحمود الليثي وحمادة مجدي".

وأضاف خلال البث المباشر: "إحنا عاملين شغل محترم ومختلف وجديد على الجمهور وأكثر من أغنية بلون مختلف".

وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارا بمنع عدد من مطربي المهرجانات الشعبية في مصر من الغناء، وذلك بسبب عدم تقنين أوضاعهم في النقابة ورسوبهم في اختبارات الأداء.

ومنعت نقابة المهن الموسيقية مؤدي المهرجانات حسن شاكوش من الغناء في شهر أكتوبر الماضي، بعد أزمته مع المطرب الشعبي رضا البحراوي، وتراشقهم بالألفاظ في الساحل الشمالي، وذلك بسبب إساءته للإيقاعيين.

كما منعت نقابة المهن الموسيقية مؤدي المهرجانات حمو بيكا، من الغناء بسبب رسوبه في اختبارات الأداء بالنقابة للمرة الثانية على التوالي، ولم يحصل على العضوية.

وكان آخر ظهور لحسن شاكوش في حفل الرياض التي قدمها رفقة حمو بيكا.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري