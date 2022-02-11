العراق.. أول دراسة عربية عن الفائز بجائزة نوبل للآداب 2021 عبد الرزاق قرنح - صور

أصدرت جمعية المترجمين العراقيين بالتعاون مع مؤسسة "أبجد" للترجمة والنشر وضمن سلسلة "مشروع 100"، أول دراسة نقدية لأعمال الروائي عبد الرزاق قرنح الفائز بجائزة نوبل للآداب عام 2021.

ويقدم الكتاب الذي قام بتأليفه رئيس الجمعية قاسم الأسدي، دراسة وافية لروايات قرنح العشر التي أصدرها، والتي أهلته للفوز بجائزة نوبل 2021.

وتتضمن الدراسة نقدا معمقا لشخصيات قرنح في تلك الروايات، والتي يحاول من طريقها الكاتب أن يثبت بأن العلاقات الأسرية بين الأب وأطفاله والآباء والأبناء والأزواج والزوجات والأبناء والأمهات وتلك التي تربطهم بالمحيط خارج الأسرة لها بالغ الأثر في تشكيل شخصية الفرد، والتي تتأثر بنتاجات تلك العلاقات، بالإضافة إلى تأثير الاستعمار المباشر على الفرد الإفريقي.

وتتركز موضوعة قرنح حول "التشرد والهجرة والشخصيات التي تحاول بناء أفكار عن الوطن في أماكن جديدة لا تنتمي لها بعيدا عن الوطن.

يذكر أن عبد الرزاق قرنح كتب 10 روايات هي "ذاكرة المغادرة"، "طريق الحجاج"، "دوتي"، "الجنة"، "الإعجاب بالصمت"، "عن طريق البحر"، "الهجر"، "الهدية الأخيرة"، و"قلب الحصى"، وروايته الأخيرة "الحياة بعد الموت".

ومؤلف الدراسة قاسم الأسدي هو رئيس جمعية المترجمين العراقيين وحاصل على شهادتي دكتوراه بالأدبين الإنجليزي والروسي وله الكثير من المؤلفات أهمها موسوعة الأدباء الروس التي صدرت العام الماضي بثلاثة مجلدات.

المصدر: RT