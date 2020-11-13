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مترجم عراقي يصدر موسوعة عن الأدباء الروس

الثقافة والفن

مترجم عراقي يصدر موسوعة عن الأدباء الروس
موسوعة الأدباء الروس
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صدرت في بيروت مؤخرا موسوعة عن الأدباء الروس للمترجم العراقي، قاسم الأسدي، وتقع في 3 أجزاء، تضم مجموعة كبيرة من أبرز الكتاب الروس منذ روسيا القيصرية.

وتشارك الموسوعة ضمن سلسلة مشروع 100 كتاب، والتي تصدرها جمعية المترجمين العراقيين، في النسخة 39 من معرض الشارقة الدولي المنعقد منذ 4 وحتى 14 نوفمبر الجاري.

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وتضم الموسوعة الحالية 112 كاتبا من أبرز الكتاب الروس من مختلف المدارس والتوجهات، وتغطي فترة تاريخية من روسيا القيصرية وحتى يومنا هذا بما في ذلك فترة الاتحاد السوفيتي، بالإضافة إلى عدد من الكتاب في روسيا الحديثة.

كذلك لم تغفل الموسوعة كتاب المهجر مثل جوزيف برودسكي، وفلاديمير نابوكوف، وأوسيب مانديلشتام، وإيفان بونين وغيرهم. كما تسلط الضوء على أشهر الكاتبات الروسيات مثل لودميلا أولتسكايا، ويلينا شفارتس، وأولغا سيداكوفا، وآنا أخماتوفا، ومارينا تسفيتايفيا وغيرهن.

وعلى الرغم من أن هذه الموسوعة قد أغفلت بعض الكتاب على مدار هذه الحقبة الكبيرة، إلا أنها تقدم للقارئ العربي وللمتخصصين في الأدب الروسي بانوراما واسعة تجسد صورة أدبية للمجتمع الروسي، الذي مر بتغيرات سياسية وتاريخية كبيرة في هذه الفترة.

وصممت كتب المجموعة الثلاث بألوان العلم الروسي "الأبيض والأزرق والأحمر"، فيما جاءت العلبة باللونين "البرتقالي والقهوائي" دلالة على "شارة يوم النصر" عند الروس.

مترجم عراقي يصدر موسوعة عن الأدباء الروس
مترجم عراقي يصدر موسوعة عن الأدباء الروس
مترجم عراقي يصدر موسوعة عن الأدباء الروس
مترجم عراقي يصدر موسوعة عن الأدباء الروس
مترجم عراقي يصدر موسوعة عن الأدباء الروس

والدكتور قاسم الأسدي هو رئيس جمعية المترجمين العراقيين، وحاصل على شهادتي دكتوراه في الأدب الإنجليزي، والأدب الروسي من جامعة صداقة الشعوب بموسكو، وله العديد من الترجمات عن الروسية والإنجليزية.

صَدَرَت تواً في بيروت (بعد طول إنتظار - ثمرة جهد عامين كاملين) موسوعة الأُدباء الروس للدكتور قاسم الأسدي . السلام...

Опубликовано ‎جمعية المترجمين العراقيين‎ Вторник, 27 октября 2020 г.

المصدر: RT

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