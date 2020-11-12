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بطرسبورغ تحتفل بالذكرى الـ800 لميلاد القديس والقائد العسكري ألكسندر نيفسكي

الثقافة والفن

بطرسبورغ تحتفل بالذكرى الـ800 لميلاد القديس والقائد العسكري ألكسندر نيفسكي
Sputnik Aleksandr Kriajev
أيقونة القديس ألكسندر نيفسكي
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انطلقت في بطرسبورغ التحضيرات للاحتفال واسع النطاق بالذكرى الـ800 لميلاد القديس والقائد العسكري الروسي ألكسندر نيفسكي والتي ستقام في مختلف أقاليم روسيا.

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وصرح ناطق باسم ديوان محافظ بطرسبورغ ، ألكسندر بيغلوف، أن المحافظ عقد اجتماعا خاصا بالتحضيرات الجارية في كاتدرائية "ألكستدر نيفيسكي" بحضور راعي الكاتدرائية الأسقف، نزاري كرونشتاتسكي.

وقال الناطق إن معرض الصور الفوتوغرافية بعنوان " باسم الأمير القديس" والذي يسلط الضوء على معالم تاريخية ودينية لها علاقة بالأمير القديس ألكسندر نيفسكي في شمال غرب روسيا وخارجها ستصبح أول فعالية للاحتفالات واسعة النطاق. وسيقام المعرض في 4 – 24 ديسمبر المقبل.

يذكر أن ألكسندر نيفسكي (1221 – 1263) كان أميرا في نوفغورود وكييف وفلاديمير وأحرز انتصارات عديدة في المعارك مع السويد والصليبيين. كما أنه اشتهر كسياسي ودبلوماسي بارز. وقامت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بتقديسه عام 1547.

وتم نقل رفاته عام 1723 من مدينة فلاديمير إلى دير ألكسندر نيفسكي في بطرسبورغ حيث يعتبر منذ ذلك الحين راعيا سماويا لها.

المصدر: تاس

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