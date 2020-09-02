المشاركون في مهرجان الفرق الموسيقية العسكرية يقيمون عرضا في كاتدرائية الجيش الروسي

سيقيم المشاركون في مهرجان "سباسكايا باشنيا" للفرق الموسيقية العسكرية يوم 6 سبتمبر حفلا موسيقيا كبيرا في ساحة مقابل كاتدرائية الجيش الروسي في ضواحي موسكو.

وسيبث الحفل على الهواء في مواقع المهرجان الإلكترونية ومواقع وزارة الدفاع وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

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صرح بذلك للصحفيين ناطق باسم إدارة المهرجان.

وقال إن عشاق الموسيقى العسكرية ومهرجان "سباسكايا باشنيا" الدولي الـ13 للفرق الموسيقية العسكرية يمكن أن يشاهدوا الأحد 6 سبتمبر الجاري بنظام أونلاين العروض الليلية للمهرجان التي ستقام في ساحة كاتدرائية الجيش الروسي.

وأضاف أن برنامج الحفل الموسيقي العسكري تم إعداده بالتعاون مع وزارة الدفاع الروسية. وأوضحت إدارة المهرجان أن فرقة قوات الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي هي التي تولت افتتاح الحفل الموسيقي. أما وزارة الدفاع فتمثلها في الحفل أوركسترا "ريمسكي – كورساكوف" للأسطول البحري العسكري الروسي والأوركسترا العسكرية لحامية موسكو وسرية الشرف التابعة لفوج الكرملين ( بريؤوبراجينسكي) الـ154.

وسيقدم أوركسترا وزارة الطوارئ الروسية عرضا خاصا في الحفل الموسيقي.

يذكر أن فعاليات مهرجان "سباسكايا باشنيا" الدولي الـ13 للفرق الموسيقية العسكرية تقام في الفترة ما بين 28 أغسطس الماضي و6 سبتمبر الجاري في موسكو ولا تشارك فيه هذا العام فرق موسيقية عسكرية أجنبية بسبب انتشار وباء فيروس كورونا في العالم وروسيا.

المصدر: تاس