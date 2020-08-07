الدفاع الروسية: فرق موسيقية عسكرية أجنبية لن تشارك في مهرجان "سباسكيا باشنيا"

لا تستطيع الفرق الموسيقية العسكرية الأجنبية حضور مهرجان "سباسكايا باشنيا" الدولي للموسيقى العسكرية العام الجاري بسبب انتشار وباء "كوفيد – 19" في العالم وروسيا.

أعلن ذلك رئيس إدارة الموسيقى العسكرية في الجيش الروسي وقائد الأوركسترا الموسيقية العسكرية ورئيس المهرجان العميد، تيموفي ماياكين، في مؤتمر صحفي عقده في 6 أغسطس بوكالة "تاس" الروسية حيث قال إن المهرجان سيقام العام الجاري في الفترة ما بين 28 أغسطس الجاري و6 سبتمبر المقبل ولن تحضر فيه أية فرقة موسيقية أجنبية.

وأوضح أن المهرجان ستشارك فيه فرق موسيقية تمثل أجهزة الأمن الروسية كلها تقريبا. وستتفتح المهرجان الفرقة الموسيقية التابعة لقوات الحدود. أما الحرس الوطني الروسي فستمثله في المهرجان الفرق الموسيقية المحلية في كل من مدن روستوف على الدون وكراسنودار ويكاترينبورغ وموسكو.

يتضمن برنامج المهرجان عروض الفرقة الموسيقية التابعة لوزارة الطوارئ الروسية والفرقة الموسيقية لسلاح البحرية وكلية المظليين العسكرية من مدينة ريزان والفرقة الموسيقية التي تمثل سرية الشرف الروسية وفرقة الطبالات التابعة لمدرسة الفتيات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.

أما البرنامج المسائي للمهرجان فيقضي بعروض مدرسة الفروسية في الكرملين وجوق القوزاق وفرقة الرقص الشعبي من جمهورية قبردينو بلقاريا في شمال القوقاز وغيرها من الفرق الموسيقية والفنانين الروس.

المصدر: تاس