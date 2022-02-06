العراق يسترد 337 قطعة أثرية من متحف "نابو" في لبنان
أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، اليوم الأحد، استرداد 337 قطعة أثرية عراقية من متحف "نابو" في لبنان.
وذكرت في بيان صحفي: "تكللت الجهود المبذولة من وزارة الثقافة، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، وجهاز الأمن الوطني وحسب إجراءات لجنة الأمر الديواني رقم 1 لسنة 2021 بتسلم 337 قطعة أثرية عراقية من متحف نابو في لبنان خلال احتفالية رسمية أقيمت اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، إذ تم توقيع محضر التسلم أصوليا".
وأضافت: "في الوقت نفسه أجرى وزير الثقافة اللبناني اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشيدا بالقيادة العراقية، وجهودها في تطوير العلاقة بين البلدين".
وتابعت: "ستنظم إجراءات نقل الآثار إلى العراق برفقة أعضاء اللجنة غدا الاثنين، كما ستتم مراسم تسليم الآثار في مطار بغداد الدولي".
المصدر: RT
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