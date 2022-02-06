العراق يسترد 337 قطعة أثرية من متحف "نابو" في لبنان

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، اليوم الأحد، استرداد 337 قطعة أثرية عراقية من متحف "نابو" في لبنان.

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وذكرت في بيان صحفي: "تكللت الجهود المبذولة من وزارة الثقافة، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، وجهاز الأمن الوطني وحسب إجراءات لجنة الأمر الديواني رقم 1 لسنة 2021 بتسلم 337 قطعة أثرية عراقية من متحف نابو في لبنان خلال احتفالية رسمية أقيمت اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، إذ تم توقيع محضر التسلم أصوليا".

وأضافت: "في الوقت نفسه أجرى وزير الثقافة اللبناني اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشيدا بالقيادة العراقية، وجهودها في تطوير العلاقة بين البلدين".

وتابعت: "ستنظم إجراءات نقل الآثار إلى العراق برفقة أعضاء اللجنة غدا الاثنين، كما ستتم مراسم تسليم الآثار في مطار بغداد الدولي".

المصدر: RT