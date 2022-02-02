مايا فداوي: أنا وعملي روح واحدة

حلّت الرسامة التصويرية اللبنانية مايا فداوي ضيفة على برنامج ناس أونلاين، للحديث عن تجربتها في رسم قصص الأطفال.

استهلت مايا حديثها عن المصادفة التي جعلتها تدخل عالم كتب الأطفال بعد تخرجها في كلية الفنون الجميلة عام 2000، حيث أنجزت أول كتاب عام 2004.

تابعت الرسامة اللبنانية بأنها تهتم بالموضوعات التي تعبر عن البهجة والتفاؤل للأطفال خاصة في الوقت الحالي والضغوطات الاجتماعية والنفسية التي يعيشها الصغار في بلدان مختلفة، في محاولة منها لرسم خطوط مستقبل أفضل أمامهم ونشر الفرح ولو قليلا من خلال أعمالها الفنية المختارة.

وعن تجربتها الفنية، أضافت مايا خلال حديثها مع مقدمة البرنامج يارا سليمان، أن هذا النمط بالعمل الفني أثر كثيرا في شخصيتها، وزاد من شغفها وتعلقها بأي تفصيل تراه في حياتها العادية، حتى أصبح هذا العمل مرتبطا بشكل كبير بنمط حياتها ويشابهه في كثير من الأحيان حتى غدا أقرب لروح واحدة.

ونالت أعمال مايا جوائز عربية وعالمية، منها: قط شقي جدا، البطيخة، خروف اليوم السابع، وجدتي نفيسة.

المصدر: RT