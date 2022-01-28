مصر.. أول تعليق للفنانة كارولين عزمي بعد القبض على المتهم بالتحرش بها
instagram/carolinekamalazmy
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كشفت الفنانة المصرية كارولين عزمي عن تفاصيل جديدة في التحرش الذي تعرضت له أثناء ركوبها سيارتها في أول تعليق لها بعد الحادث.
وغردت عزمي على موقع "إنستغرام" قائلة: "الحمدالله حقي رجعلي عايزة أشكر وزارة الداخلية والنيابة العامة على سرعة الاستجابة ووقفتهم، شكرا إنكم مسكتوا الشخص ده في نفس اليوم".
كما وجهت رسالة للفتيات، قائلة: "وأحب أقول لكل البنات أي موقف تتعرضيله اوعي تسكتي واجهي ومتخافيش وحقك هيجيلك إحنا بلد فيها قانون".
وتابعت: "مع احترامي لزوجته وأولاده بس أنا مش هتنازل وأتمنى يكون درسا ليه وعبرة لغيره".
المصدر: "المصري اليوم"
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