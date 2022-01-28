مصر.. أول تعليق للفنانة كارولين عزمي بعد القبض على المتهم بالتحرش بها

كشفت الفنانة المصرية كارولين عزمي عن تفاصيل جديدة في التحرش الذي تعرضت له أثناء ركوبها سيارتها في أول تعليق لها بعد الحادث.

وغردت عزمي على موقع "إنستغرام" قائلة: "الحمدالله حقي رجعلي عايزة أشكر وزارة الداخلية والنيابة العامة على سرعة الاستجابة ووقفتهم، شكرا إنكم مسكتوا الشخص ده في نفس اليوم".

كما وجهت رسالة للفتيات، قائلة: "وأحب أقول لكل البنات أي موقف تتعرضيله اوعي تسكتي واجهي ومتخافيش وحقك هيجيلك إحنا بلد فيها قانون".

وتابعت: "مع احترامي لزوجته وأولاده بس أنا مش هتنازل وأتمنى يكون درسا ليه وعبرة لغيره".

المصدر: "المصري اليوم"