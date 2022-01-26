تاجر أقمشة حلبي مقيم بمصر يحصد شهرة واسعة عبر "تيك توك"

عبّر تاجر الأقمشة السوري، عبدالقادر التنجي، عن سعادته من ردود الفعل الواسعة بعد انتشار فيديوهات له على منصات التواصل الاجتماعي، ينشد فيها ويغني من التراث.

ولد تاجر الأقمشة، عبدالقادر التنجي، بمدينة حلب السورية وهو يقيم في القاهرة منذ عامين، وصرح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الجمل ضمن برنامج ناس أونلاين: "أنا ولدت في عائلة تجارية والدي كان تاجر أقمشة فمن الصغر وأنا أعمل بهذا المجال وكان لي صوت مميز ولدي الموهبة لكن كان تركيزي الأكبر في التجارة ولن أهتم كثيرا بالغناء".

وأضاف التنجي: "الفنان الراحل صباح فخري سمع صوتي أثنى عليه كثيرا وأراد أن أعمل معه لكني اعتذرت لأن التجارة منعتني من التفرغ بشكل كامل للفن".

كما تحدث عبدالقادر عن رحلته "عندما أتيت إلى مصر منذ سنتين أسست فرقة في مصر للإنشاد وأنا كان عندي فرقة في حلب للإنشاد الديني لكن كان أعمالنا قليلة ولم نأخذ حظنا".

يذكر عن عبدالقادر التنجي أنه أنشأ حسابا على تطبيق "تيك توك" ونشر من خلاله فيديوهات غنائية له من داخل محل الأقشمة ونالت استحسان الآلاف.