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وفاة المخرجة المصرية الشابة نوران شريف

الثقافة والفن

وفاة المخرجة المصرية الشابة نوران شريف
المخرجة الشابة نوران شريف
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توفيت المخرجة المصرية الشابة، نوران شريف، مساء أمس الخميس، بشكل مفاجئ وصادم لكل أصدقائها في الوسط الفني.

وشاركت نوران أشرف بأفلامها في عدد من المهرجانات، من ضمنها فيلم "آمن جدا"، الذي تدور أحداثه داخل صيدلية في إطار إجتماعي كوميدي تشويقي.

فيلم "آمن جدا" بطولة الفنانة ثراء جبيل، بجانب كل من سلوى محمد علي، ووئام عصام، وتأليف نوران شريف، ووجيه صبري، ومن إخراج نوران شريف.

وفاة المخرجة المصرية الشابة نوران شريفبوستر فيلم "آمن جدا"

المصدر: صدى البلد

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