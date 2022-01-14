ظهور نادر للفنانة المصرية إجلال زكي بعد غياب طويل

ظهرت الفنانة القديرة إجلال زكي في صورة تداولها أحد أقاربها عبر "فيسبوك" بعد غياب عن الأضواء لسنوات عدة.

ولمع بريق الفنانة إجلال زكي خلال حقبة الثمانينات، لاسيما بعد دورها اللافت والأشهر في مسيرتها الفنية بمسرحية "سك على بناتك".

وبدأت إجلال زكي مشوارها في برامج الأطفال مع "ماما سميحة" ثم عملت كمذيعة في الإذاعة.

وكان مسلسل "البوسطجي" أول أعمال إجلال زكي في الدراما، كما أنها أدت دور زوجة طه حسين الفرنسية صوتيا في فيلم "قاهر الظلام".

وتزوجت إجلال زكي 3 مرات، هم على التوالي: "الممثل محمد خيري، ثم المخرج اللبناني يوسف شرف الدين، ثم الكاتب نادر أبو الفتوح".

المصدر: "صدى البلد"