محمد فضل شاكر: الإعلام اللبناني كان يحاربني وممنوع الحديث عني

عبّر الفنان اللبناني الشاب، محمد فضل شاكر، عن حزنه لعدم بث أغانية أو استضافته على القنوات اللبنانية قبل أعوام

وجاء ضمن تصريحات محمد شاكر، ابن الفنان اللبناني فضل شاكر، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الجمل في برنامج ناس أونلاين "الإعلام اللبناني بحاربني المحطات والراديوهات منعوا الأغاني تبعي تنذاع".

وأضاف محمد شاكر أنه "كان ممنوع المجلات تحكي عني ممنوع القنوات تستضيفني فكل هذا أثر في نفسي كوني فنان لبناني كنت حابب الجمهور اللبناني يكون داعمني لأني عم قدم فن راقي مش هابط".

واعتبر شاكر أن الأوضاع في الفترة الأخيرة تغيرت داخل لبنان مشيرا إلى أنه "بدأ في إعلاميين وصحفيين لبنانين وتلفزيونات عم تنفتحلي فهذا الشيء ريحني وبسطني بصراحة".

يستعد الفنان الشاب حاليا لإطلاق "ميني ألبوم" من 6 أغنيات باللهجة المصرية ويتنمى أن يمثل انطلاقة جديدة له.