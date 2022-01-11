فنان طليعي روسي يُخرج مسرحية مستوحاة من قصة أنطون تشيخوف في ألمانيا

وصل المخرج الطليعي الروسي المعروف ،كيريل سريبرينيكوف، الأحد 9 يناير هامبورغ الألمانية.

حيث بدأ الاثنين 10 يناير الإشراف على بروفة مسرحية "الراهب الأسود" المستوحاة من قصة الكاتب الروسي الكلاسيكي أنطون تشيخوف.

إقرأ المزيد

أفاد بذلك المكتب الصحفي لمسرح Thalia الألماني. وقال مدير المسرح، يوهايم لوكس:" يسعدني أن أرحب بـ كيريل سريبرينيكوف في هامبورغ".

وأشار المكتب الصحفي للمسرح إلى أن إدارة المسرح فوجئت بوصول المخرج الروسي هامبورغ بعد تلقيه تصريحا بمغادرة البلاد من السلطة الروسية، مع العلم أنه محكوم بالسجن 3 أعوام مع وقف التنفيذ.

وقال مدير المسرح إن العرض الأول للمسرحية المذكورة سيقام في هامبورغ في 22 يناير الجاري، ثم سيعود المخرج إلى روسيا.

يذكر أن محكمة "مشانسكي" في موسكو أصدرت في يونيو 2020 حُكما في قضية "الورشة السابعة"حيث حُكم على سيريبرينيكوف وموظفيْن في وزارة الثقافة الروسية بالسجن 3 أعوام مع وقف التنفيذ بتهمة الإهمال والاختلاس، كما استوفت المحكمة مطالبة وزارة الثقافة باستعادة مبلغ قدره 129 مليون روبل (نحو 1.8 مليون دولار) من سريبرينكوف وزميليه، إيتين ومالوبرودسكي، كتعويض عن الأضرار. وكانت ممتلكات المتهمين في القضية قيد الحجز قبل دفع هذا المبلغ.

وفي نوفمبر 2021، أفاد ناطق باسم محكمة "مشانسكي" في موسكو بأن المتهمين قد سددوا للدولة 129 مليون روبل عن الأضرار في قضية الاختلاس أثناء تنفيذ المشروع المسرحي "المنصة".

المصدر: تاس