وزير الثقافة الإيطالي يرحب بتعيين ياكوبو تيسي راقصا رائدا في "البولشوي"

أعلن وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانتشيسكيني، في 7 يناير في مدونته على "تويتر"أن تعيين الفنان الإيطالي ياكوبو تيسي راقصا رائدا في "البولشوي" ما هو إلا اعتراف بالباليه الإيطالي.

ما يعتبر مفخرة للإيطاليين كلهم.

وأوضح أن ياكوبو تيسي هو نجم "البولشوي" وأن تعيينه راقصا أول في المسرح الروسي له أهمية عالمية.

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يذكر أن، تيسي، ولد في مدينة لاندريانو في شمال إيطاليا والتحق عام 2017 بفرقة الباليه في مسرح "البولشوي" وذلك بعد عمله في مسرح "لا سكالا" في ميلانو الإيطالية حيث خضع لدورات الباليه.

بينا لفت أحد راقصي الباليه البارزين الإيطاليين، روبرتو بواي، نهاية العام الماضي انتباه أعضاء لجنة الثقافة في البرلمان الإيطالي إلى الأوضاع الحزينة التي يواجهها الباليه الإيطالي بسبب تقلص تمويله، خلافا للأوبرا والموسيقى السيمفونية اللتين لا تزالان تتمتعان بالأولويات والتمويل الكافي.

وعلى سبيل المثال فإن عدد الراقصين والراقصات في فرقة الباليه لمسرح "سان كارلو" في نابولي تقلص حتى 15 فنانا وفنانة.

وتعهد وزير الثقلفة، داريو فرانتشيسكيني بإيلاء اهتمام خاص لأوضاع الباليه الإيطالي وتقديم الدعم الحكومي له.

المصدر: تاس