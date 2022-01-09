أول مصرية مسلمة تغني أغاني الميلاد في كاتدرائية بالولايات المتحدة

استضاف برنامج "ناس أونلاين" الفنانة والناشطة المجتمعية المصرية، داليا يونس، أول مسلمة محجبة غنت أغاني الميلاد في كاتدرائية بالولايات المتحدة.

استهلت داليا حديثها حول مشروعها الفني المتعلق بغناء الأغاني والأناشيد الدينية المختلفة، حيث استطاعت رسم خط فني ميزها عن غيرها من النساء، وتابعت داليا بأن بدايتها كانت في العام 2018 انطلاقا من حبها لترنيمة للسيدة العذراء استطاعت أن تقدمها في كنيسة بمصر، حيث تنوعت ردود الفعل بعد تقديم الترنيمة، الإيجابية منها والسلبية، مضيفة أنها كانت من الجانبين الإسلامي والمسيحي.

تابعت الفنانة والناشطة المصرية أنها تقوم بهذا العمل انطلاقا من شغف وإيمان وفكرة تمتلكها تحاول إيصالها للجمهور، معتبرة أن الغناء وسيلة للتواصل مع الناس ومع الله، وتستطيع من خلاله التعبير عن مشاعر ربما الكلمات لا تستطيع إيصالها، وهذا الشغف هو الذي قادها للوصول إلى كاتدرائية «القديس باتريك» في نيويورك لتقديم أغاني الميلاد باللغة العربية.

المصدر: RT