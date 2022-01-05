الرئيس الجزائري يعزي في وفاة الفنان محمد حلمي

بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، برسالة تعزية إلى عائلة الفنان محمد حلمي، الذي توفي، اليوم الأربعاء عن عمر يناهر الـ90 عاما.

وجاء في رسالة الرئيس: "إلى عائلة الفنان المرحوم براهيمي محمد أمزيان المعروف بمحمد حلمي، تلقيت بتأثر وأسى انتقال الفنان المرحوم محمد حلمي، إلى جوار رب العزة، تولاه المولى عز وجل بالرحمة والمغفرة.. أمام هذا المصاب الأليم ونحن نودع واحدا من مشاهير الساحة الفنية الذين ساهموا بمواهبهم وإبداعاتهم في إثراء الإنتاج التلفزيوني والسينمائي على مدى سنوات طويلة، وتركوا بصماتهم الواضحة في العديد من الأعمال الفنية الهادفة والراقية، والذي استحق بجدارة لدى عموم الجمهور والمهتمين بالثقافة والفن في بلادنا كل التقدير والاحترام".

وتوفي، صباح اليوم الأربعاء، السينمائي والفكاهي وكاتب الأغاني، محمد حلمي عن عمر يناهز الـ 90 عاما، حسبما أعلنه التلفزيون الجزائري.

وجثمان الفقيد واسمه الحقيقي أمزيان إبراهيمي، سيوارى الثرى عصر الأربعاء، بمقبرة سيدي امحمد بالعاصمة.

المصدر: "الشروق"